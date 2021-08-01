籃球／唐西奇技壓魯比歐 斯洛維尼亞展現奪金實力

2021東京奧運男籃C組預賽最後一戰斯洛維尼亞vs.西班牙，分組第一之爭宛如金牌戰，斯洛維尼亞95：87力克西班牙，搶下分組第一，西班牙第二，但兩隊都晉級八強。

東京奧運男籃八強出爐，法國、美國、澳洲、義大利、斯洛維尼亞、西班牙、德國、阿根廷，八強賽開始單敗淘汰。

西班牙對唐西奇(右)的防守是盯得非常緊，而且還有很多肢體碰撞和犯規，讓唐西奇打得非常辛苦，讓他少見的全場只有7次投籃。 美聯社

斯洛維尼亞預賽勢如破竹，在NBA達拉斯獨行俠後衛唐西奇帶領下，戰力、團隊都讓阿根廷、日本不堪一擊。不過西班牙畢竟是老牌強權，實力、經驗和團隊都是一等一，西班牙一開賽就對唐西奇展開針對性防守，在擋拆之前就開始包夾、設下陷阱，迫使唐西奇頻頻犯錯、犯規，唐西奇這一點打不開，球的流動和節奏就卡死，西班牙上半場取得44：41領先。

唐西奇(右)在首節就有4分5籃板3助攻的演出，但是被西班牙設下陷阱，早早就吞下3次犯規，讓他接下來不得不減少切入的攻勢，不過他全場還是積極抓下14個籃板並有9次助攻。 美聯社

斯洛維尼亞效力NBA丹佛金塊203公分前鋒肯卡在唐西奇被包夾、死釘情況下挺身而出，幫助斯洛維尼亞在第四節反撲，213公分中鋒托比第四節兩個進攻籃板補進，兩次灌籃得手，托比第四節攻下8分，斯洛維尼亞完成比分反超，雙方拉鋸到終場37秒，西班牙87：88落後一分。

西班牙前鋒阿巴迪弧圈頂三分出手不進，只能犯規凍結時間，斯洛維尼亞兩罰都中90：87領先，終場前17秒西班牙後衛魯比歐三分空檔出手再失手，大勢已去。

魯比歐(右)全場傳出9次助攻並攻下18分，不過他的三分球手感不是很好，8次出手僅投進一球。 美聯社

唐西奇全場只有7投2中，攻下12分、14籃板、9助攻，依舊主宰全場，肯卡22分，三分球7投4中，托比16分、14籃板，托比在第四節中連續得分和二波籃板得手，幫助斯洛維尼亞提振逆襲氣勢。魯比歐為西班牙攻下19分、9助攻，阿巴迪14分。

斯洛維尼亞籃板球51：41領先，禁區得分更多，籃板和禁區全面壓制對手。儘管西班牙三分球44投16中，三分命中率3成6，但決勝最後一分鐘兩次決勝三分球出手不中，決定比賽結果。

在兩隊後段三分球大比拚的時間，斯洛維尼亞中鋒托比(左)努力搶了不少籃板，並頻頻在籃下偷襲得手，成為球隊逆轉勝的關鍵角色。他全場得到16分並抓下14個籃板。 美聯社

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