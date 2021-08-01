高爾夫／美國選手蕭飛爾奪東男子金牌 母親來自台灣

母親來自台灣的美國高球選手蕭飛爾今天在東京奧運高爾夫項目，以一桿險勝拿下金牌。銀牌則爆冷由斯洛伐克選手沙巴提尼奪下。

世界排名第5的蕭飛爾（Xander Schauffele）最後一輪繳出67桿，終場以低於標準桿18桿的266桿奪金。出生南非的老將沙巴提尼（Rory Sabbatini）最後一輪以低於標準桿10桿的61桿寫下驚人的球場紀錄，出人意表抱走銀牌。

蕭飛爾的母親是旅日台灣人，名叫陳秉彝，20歲時去了美國。蕭飛爾讀過中文學校，會寫自己的中文名字「山大」，小時候來過台北。他的父親是德國和法國混血，後來移居美國，同時也是他的高爾夫揮桿教練。他的外公和外婆目前住在東京澀谷。

銅牌部分，共7人將透過延長賽分出勝負，台灣高球好手潘政琮也在其中。

東奧高球金牌蕭飛爾出身運動世家 跟台日有淵源

美國高球選手蕭飛爾今天在東京奧運高爾夫項目，以一桿險勝拿下金牌。蕭飛爾出身運動世家，法德混血的父親曾為十項全能運動員，祖父也曾是職業足球選手。

日本讀賣新聞報導，東奧高爾夫男子最終賽事今天結束，世界排名第5的美國選手蕭飛爾（XanderSchauffele）拿下金牌，而日本期待奪金的松山英樹無緣奪牌。

松山與蕭飛爾曾在今年美國名人賽（The Masters）對戰，在最後一天賽事的後半段，蕭飛爾連抓4隻小鳥（Birdie）緊追松山，但沒想到在第16洞時球掉落池裡，讓蕭飛爾無力奪冠，最後由松山封王。

今天東奧可說是松山與蕭飛爾繼美國名人賽後的再次對決，結果是蕭飛爾成功復仇。

蕭飛爾母親是在日本長大的台灣人，外祖父母都住在東京都澀谷區。他在東奧前記者會上說，「我最喜歡日本，能來到這裡很開心」。

蕭飛爾曾幾次造訪日本，他說，日本食物好吃、人們相互體諒且守規矩。

他兩年前曾在日本千葉縣舉行的Zozo高爾夫錦標賽（Zozo Championship）上，受到讓他誤以為是打四大賽的熱烈聲援，令他相當感動。

蕭飛爾回顧今年美國名人賽時說，松山英樹打出一場勝者的好球，「簡直像機器人一樣完全沒有失誤」。

日刊體育報導，蕭飛爾很多親戚住在日本，7月剛結婚的他，妻子也是日裔美國人。他2015年在職業高球出道賽選擇了日本山梨縣內的大會，並以東奧作為自己生涯一大目標。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，蕭飛爾對這次到日本卻無法探望住在東京的外祖父母，感到非常遺憾。

根據日本「大家的高爾夫文摘」報導，蕭飛爾的父親是法德混血，本來是一名以出賽奧運為目標的十項全能運動員，可惜後來因為發生意外受傷無法圓奧運夢，之後前往美國聖地牙哥變成高爾夫教練。

蕭飛爾在日本長大的母親能說一口流利日語，在聖地牙哥留學時與蕭飛爾父親認識，並在交往數個月後閃電結婚。父親就是蕭飛爾唯一的教練和心靈導師。

產經體育報導，蕭飛爾1993年出生於美國加州，父親曾是法德混血的十項全能運動員，母親出身台灣在日本長大；祖父曾是職業足球選手。

蕭飛爾2015年朝職業高球發展，並在2017年格林布賴爾經典賽（The Greenbrier Classic）獲生涯首冠。

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