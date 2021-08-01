羽球／挺過人生顛簸 印尼羽球女雙勇闖東奧決賽爭首金

奧運羽球女雙金牌戰2日登場，印尼選手波利與拉哈育老將新秀組合對上中國。兩人都曾差點放棄羽球夢，挺過人生顛簸，有緣成為最佳拍檔一路直闖決賽，盼為印尼爭得第一金。

世界排名第6的印尼羽球女雙組合波利（Greysia Polii）、拉哈育（Apriyani Rahayu）日前在準決賽擊敗南韓，寫下印尼隊史的紀錄，2日將對決世界排名第3的中國選手陳清晨、賈一凡，有機會為印尼拿下東奧的第一面金牌。

印尼媒體TribunKaltara.com報導，印尼女雙曾在1992年巴賽隆納奧運、1996年亞特蘭大奧運，以及2000年雪梨奧運闖進8強，是印尼史上的最佳成績。

今年33歲的波利在2012年倫敦奧運時與佐哈里（Meiliana Jauhari）搭擋，原本看好有望進8強，但對戰南韓時，兩組選手都被判決意圖故意輸球，以迴避對上中國的強手，而遭退賽，當時另有1組韓國選手、1組中國選手捲入這個醜聞。

波利日前接受世界羽球聯盟（BWF）訪問時指出，「不只是我，很多人都走過逆境與難忘的時刻。我想倫敦奧運教會我，永遠不要放棄夢想。我不只是說說而已，而是每天都很認真練習，我能進入2020年奧運決賽，是上帝的獎勵」。

2016年里約奧運時，波利與瑪赫斯瓦麗（NityaKrishinda Maheswari）搭擋，止步4強，之後瑪赫斯瓦麗因傷退休，波利也萌生同樣念頭，但教練勸她再想想，同時協助培訓後進。翌年，她開始與拉哈育搭擋，2018年的亞運和世錦賽都獲得銅牌。

今年初波利遭逢喪親之痛。波利說，她兩歲失去父親，哥哥就像是她的父親，一直鼓勵她，對她的成績感到驕傲，希望有一天能看到她步上禮堂，但哥哥還沒等到她參加東奧比賽就不幸離世，希望他在上天有看到她的表現。

波利與拉哈育相差10歲。印尼媒體報導，兩人都是從小就喜歡打羽球並展露天份，家人為培養他們舉家搬到雅加達，方便她們受訓。

波利來自北蘇拉威西省（North Sulawesi）首府萬鴉老市（Manado），小時候沒有羽球拍，用細竹做成的羽球拍打，6歲時候就贏得10歲級別的羽球賽冠軍。波利的母親曾為了幫她買羽球拍，還賣掉自己的衣服籌錢。

拉哈育來自蘇拉威西登加拉（Sulawesi Tenggara）的科納威（Konawe）。

拉哈育的父親看她從小有天份，曾把家裡的庭院改建為球場，讓她練習。拉哈育小學6年級時，全家搬到雅加達，她發現她的技巧不如同儕，又遇到教練搬家到科納威，她幾乎放棄羽球，後來她搬到教練家裡，繼續受訓。

拉哈育在科納威打出成績，印尼羽球協會（PBSI）建議她到雅加達受訓，她13歲再回雅加達，但雅加達的教練沒有馬上接受她，而是要她在3個月內證明自己，如果不行就回家，拉哈育把握住機會，逐漸展露頭角，之後也在教練建議下改打雙打。

今年是拉哈育首度在奧運參賽。日前打入冠亞軍賽後，拉哈育接受印尼羽球協會訪問時說：「我仍然無法置信」，從沒想過這麼快能打進奧運。

拉哈育說，波利是她的偶像，她非常謝謝波利帶她走到今天。她跟波利搭擋後一直跟波利說，「不要退休，跟我一起打」。這些年來，她看到波利的動力、認真、毅力以及想要奪金的意念，這些也都讓她更激勵自己。

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