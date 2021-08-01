快訊

高球／7人加賽爭銅！東奧表現倒吃甘蔗有望奪牌 潘政琮自比麟洋配

金牌概念股？ 這幾檔股票逗趣諧音「戴資穎冠軍」

北海道受熱浪侵襲 東奧馬拉松競走賽事堪憂

中央社 / 東京1日綜合外電報導
日本天氣太熱了。 路透
日本天氣太熱了。 路透

日本北海道地區的涼爽氣候，原本應該是下週東京奧運馬拉松與競走項目的絕佳比賽場地，現在卻遭遇熱浪侵襲。

奧運組委會憂心即使把賽事提前到清晨，氣溫對選手而言依舊太熱，於是在2019年決定把這兩項賽事從東京移師到北海道進行。

國際奧林匹克委員會（IOC）表示，北海道札幌的夏季溫度通常相對涼爽，比起東京低了攝氏5到6度。

不過就在上週，札幌氣溫突然飆高到攝氏34度，下週馬拉松賽事舉行時，預估最高溫仍在31至34度徘徊。

北海道其他地區甚至出現更高氣溫，記錄到今年夏天日本最高溫攝氏38度，而男子20公里競走項目，5日就要在北海道札幌舉行，接著是女子競走，以及男女的馬拉松賽事。

東京的熱浪也不容小覷，未來數週預估高溫在攝氏30至34度之間。

東奧組委會一直苦於高溫，出動了不少應對措施，包括架設噴霧站，以及發放冰背心。

東京當初在爭取奧運主辦城市時曾說，東京的夏天「有許多日子天氣和煦」，「是選手最能發揮的理想氣候」。但事實上，許多選手和志工都因為炎熱天氣苦不堪言。

網球賽事原本在大太陽下舉行，收到許多抱怨。俄羅斯選手梅迪維夫（Daniil Medvedev）在比賽中爆汗，抱怨「我要死了」，賽事目前已經推遲到稍晚時段舉行。

主辦方今天為酷暑應對措施辯護，但東京奧組委首席執行官武藤敏郎坦承，「我們需要更加警惕」。

他表示，賽事目前有30人出現「熱疾病」（主辦方稱不如中暑嚴重），大多是奧運員工或志工，沒有人出現重症。

雖然過去奧運賽事曾經在比東京更熱，或更潮濕的地方舉行，像是雅典或北京，但東京又熱又濕，是相當不舒適，甚至可能致命的組合。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

延伸閱讀

高球／太浪漫！潘政琮完賽吻上太太慶祝

阿根廷輕取日本收門票 東奧男籃8強名單出爐

東奧新增18人染疫 總計6人遭取消資格

喬治亞兩銀牌選手違規觀光遭鍘 代理大使致歉

相關新聞

南韓射箭連摘四金 命中率極高現代汽車功不可沒？

射箭向來是南韓的天下，今屆東京奧運也不例外。南韓雖然未能如上屆里約奧運包攬全數金牌，但有安山連奪三金成為今屆奧運首位三金得主，新增的混合團體賽事也順利摘金。原來南韓能夠雄霸奧運舞台，現代汽車可謂功不可沒。

羽球／挺過人生顛簸 印尼羽球女雙勇闖東奧決賽爭首金

奧運羽球女雙金牌戰2日登場，印尼選手波利與拉哈育老將新秀組合對上中國。兩人都曾差點放棄羽球夢，挺過人生顛簸，有緣成為最佳...

游泳／費爾普斯之後最強 德萊塞爾單屆5金史上第4人

東京奧運游泳賽今天落幕，24歲美國好手德萊塞爾（Caeleb Dressel ）成為最大贏家，他過去從未在奧運奪牌，這次...

北海道受熱浪侵襲 東奧馬拉松競走賽事堪憂

日本北海道地區的涼爽氣候，原本應該是下週東京奧運馬拉松與競走項目的絕佳比賽場地，現在卻遭遇熱浪侵襲

游泳／飛魚接班人德萊賽爾獨攬5金

美國泳將德萊賽爾（Caeleb Dressel）今天在東京奧運摘下個人第5面金牌，助美國游泳項目金牌數勝過澳洲

體操／拜爾絲再退出地板運動 僅剩平衡木待決定

美國體操聯盟今天宣布，明星選手拜爾絲（Simone Biles）將退出2020東京奧運地板運動決賽，並表示拜爾絲接下來幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。