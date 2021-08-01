北海道受熱浪侵襲 東奧馬拉松競走賽事堪憂

日本北海道地區的涼爽氣候，原本應該是下週東京奧運馬拉松與競走項目的絕佳比賽場地，現在卻遭遇熱浪侵襲。

奧運組委會憂心即使把賽事提前到清晨，氣溫對選手而言依舊太熱，於是在2019年決定把這兩項賽事從東京移師到北海道進行。

國際奧林匹克委員會（IOC）表示，北海道札幌的夏季溫度通常相對涼爽，比起東京低了攝氏5到6度。

不過就在上週，札幌氣溫突然飆高到攝氏34度，下週馬拉松賽事舉行時，預估最高溫仍在31至34度徘徊。

北海道其他地區甚至出現更高氣溫，記錄到今年夏天日本最高溫攝氏38度，而男子20公里競走項目，5日就要在北海道札幌舉行，接著是女子競走，以及男女的馬拉松賽事。

東京的熱浪也不容小覷，未來數週預估高溫在攝氏30至34度之間。

東奧組委會一直苦於高溫，出動了不少應對措施，包括架設噴霧站，以及發放冰背心。

東京當初在爭取奧運主辦城市時曾說，東京的夏天「有許多日子天氣和煦」，「是選手最能發揮的理想氣候」。但事實上，許多選手和志工都因為炎熱天氣苦不堪言。

網球賽事原本在大太陽下舉行，收到許多抱怨。俄羅斯選手梅迪維夫（Daniil Medvedev）在比賽中爆汗，抱怨「我要死了」，賽事目前已經推遲到稍晚時段舉行。

主辦方今天為酷暑應對措施辯護，但東京奧組委首席執行官武藤敏郎坦承，「我們需要更加警惕」。

他表示，賽事目前有30人出現「熱疾病」（主辦方稱不如中暑嚴重），大多是奧運員工或志工，沒有人出現重症。

雖然過去奧運賽事曾經在比東京更熱，或更潮濕的地方舉行，像是雅典或北京，但東京又熱又濕，是相當不舒適，甚至可能致命的組合。

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