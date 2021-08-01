游泳／飛魚接班人德萊賽爾獨攬5金
美國泳將德萊賽爾（Caeleb Dressel）今天在東京奧運摘下個人第5面金牌，助美國游泳項目金牌數勝過澳洲。
德萊賽爾今天在男子50公尺自由式項目以破奧運紀錄的21秒07成績摘金，隨後又協助美國隊在男子400公尺混合式接力刷新世界紀錄。
他稍早也在100公尺自由式、100公尺蝶式以及400公尺自由式接力項目摘金。
24歲的德萊賽爾雖未打破美國泳壇傳奇人物「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）2008年北京奧運個人8金紀錄，但東京奧運後，預料他的泳壇一哥地位將難以撼動。
曾在2016年里約奧運拿下2面接力項目金牌的德萊賽爾，本屆在50及100公尺自由式項目雙雙締造奧運紀錄，也打破了自己在100公尺蝶式項目的世界紀錄。
本屆奧運游泳項目美國以11面金牌居冠，澳洲9金第2，英國4金第3。
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