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體操／拜爾絲再退出地板運動 僅剩平衡木待決定

中央社 / 東京1日綜合外電報導
拜爾絲。 美聯社
拜爾絲。 美聯社

美國體操聯盟今天宣布，明星選手拜爾絲（Simone Biles）將退出2020東京奧運地板運動決賽，並表示拜爾絲接下來幾天將決定是否參加她晉級的最後一項賽事，平衡木。

拜爾絲7月27日以心理健康因素為由，退出東奧女子體操團體賽決賽，震驚世界。接著她陸續退出其他晉級項目，包括個人全能、跳馬與高低槓。現在只剩8月3日登場的平衡木決賽。

美國體操聯盟（USA Gymnastics）在社群網站推特（Twitter）聲明中寫道：「西蒙（拜爾絲）已經退出了地板運動決賽，且稍晚會決定是否參與平衡木。」

「無論如何，我們都支持你，西蒙。」

目前還不知道誰將遞補拜爾絲參加地板運動決賽。

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