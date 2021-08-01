游泳／破400米混合式接力世界紀錄 美國泳隊奪金

在游蝶式那一棒的德萊賽爾強力助攻下，美國泳隊贏得東京奧運男子4x100公尺混合式接力賽金牌，成績也打破世界紀錄。

墨菲（Ryan Murphy）、安德魯（Michael Andrew）、德萊賽爾（Caeleb Dressel）、艾普爾（ZachApple）組成的美國游泳接力隊今天游出3分26秒78的成績，打破美國隊2009年在世界游泳錦標賽締造的3分27秒28世界紀錄。

英國隊以3分27秒51拿下銀牌，義大利隊以3分29秒17獲得銅牌。

在負責游蛙式那一棒的安德魯游輸英國蛙王比提（Adam Peaty）後，美國隊在200公尺時落後英國隊，但當德萊賽爾下水後，賽況完全改觀。

德萊賽爾讓美國隊重新取得領先優勢，並交由艾普爾結束比賽。

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