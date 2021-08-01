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游泳／日本抗癌女泳將結束東奧賽事 無緣奪牌仍感幸福

中央社 / 東京1日綜合外電報導
日本抗癌泳將池江璃花子。 新華社
日本抗癌泳將池江璃花子。 新華社

今年21歲的日本抗癌女泳將池江璃花子今天完成東奧女子400公尺混合泳接力後無緣奪牌，結束生涯第2次奧運賽事，但回想過去所經歷種種，能出賽東奧仍讓池江備感幸福。

日本每日體育報導，池江在游完今天的女子400公尺混合泳接力後，面帶微笑跟隊員一一擁抱，最後還是忍不住淚崩。

她說，並非是自己想展現好的成果，而是在自己都不知道能不能出賽東奧的情況下一路走到現在，「（東奧）得以這樣順利舉辦，能再重返奧運泳池真的很開心」。

池江在東奧總計出賽7月24日的女子400公尺自由式接力、7月29日的男女400公尺混合泳接力，及女子400公尺混合泳接力共3項賽事；只有女子400公尺混合泳接力以預賽第6名闖進決賽，最後以第8名完賽無緣奪牌。

池江在東奧開幕前曾說，「我現在處在一年前所想像不到的環境，這就是我的命運，我想一定能夠出賽東奧」。

她2019年2月透過推特宣布自己罹患白血病並住院治療，同年12月出院時，體重掉了超過10公斤。

池江本來把自己的目標訂在出賽2024年巴黎奧運，不過，沒想到的是東奧竟然延期一年舉辦。

她2020年8月29日睽違594天再度出賽，之後抱著有參加東奧可能性的想法，成功將自己的奧運出賽目標提前到東奧。

隨著東奧賽事相繼結束，池江的東奧也落幕。她笑中帶淚說，「這5年來真的發生很多事，能在一度斷念放棄的東奧上，再度以接力成員在決賽舞台上游泳，真的非常幸福」。

日本抗癌泳將池江璃花子(右)與隊友。 歐新社
日本抗癌泳將池江璃花子(右)與隊友。 歐新社

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