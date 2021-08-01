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游泳／50公尺自由式 男女組金牌均刷新奧運紀錄

中央社 / 東京1日綜合外電報導
美國選手德萊賽爾。 新華社
美國選手德萊賽爾。 新華社

美國選手德萊賽爾（Caeleb Dressel）和澳洲女將麥肯伊（Emma McKeon），今天雙雙在東京奧運50公尺自由式項目改寫奧運紀錄，分別拿下男子組和女子組金牌。

男子組項目方面，德萊賽爾今天贏得世界最快泳將頭銜，他以破大會紀錄的21秒07奪金。

德萊賽爾近年來稱霸男子50公尺自由式項目，今天將法國選手馬納杜（Florent Manaudou）遠甩在後頭，讓在2012年倫敦奪金、2016年里約摘銀的馬納杜，本屆以21秒55收下銀牌。

巴西選手佛雷特斯（Bruno Fratus）以21秒57拿下銅牌。

德萊賽爾先前已經在100公尺蝶式、100公尺自由式和男子400公尺自由式接力奪金，今天不但在50公尺自由式封王，稍後還在男子400公尺混合式接力以破世界紀錄的佳績再添一金，目前在東奧已獲5面金牌。

女子50公尺自由式項目方面，澳洲的麥肯伊今天以游進24秒內的佳績奪冠。麥肯伊也在預賽和準決賽改寫奧運紀錄，並繼100公尺自由式後再添金。

27歲的麥肯伊以刷新奧運紀錄的23秒81成績鍍金，世界紀錄保持人、瑞典名將斯約斯特洛姆（SarahSjostrom）以24秒07摘銀，衛冕者丹麥泳將布魯姆（Pernille Blume）以24秒21奪下銅牌。

麥肯伊本屆賽事收穫頗豐，目前已贏得7面獎牌，其中包括4面金牌。她在女子400公尺自由式接力、女子100公尺自由式、女子50公尺自由式、女子400公尺混合式接力奪金，並在女子100公尺蝶式、女子800公尺自由式接力、400公尺男女混合式接力奪銅。

澳洲的麥肯伊(前)贏得女子50M自由式金牌。
澳洲的麥肯伊(前)贏得女子50M自由式金牌。

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