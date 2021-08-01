南韓射箭連摘四金 命中率極高現代汽車功不可沒？

射箭向來是南韓的天下，今屆東京奧運也不例外。南韓雖然未能如上屆里約奧運包攬全數金牌，但有安山連奪三金成為今屆奧運首位三金得主，新增的混合團體賽事也順利摘金。原來南韓能夠雄霸奧運舞台，現代汽車可謂功不可沒。

南韓獨霸天下

自1984年洛杉磯奧運以來，南韓逐步攀登到箭壇的顛峰。未計今屆奧運，南韓已經摘下34面奧運射箭金牌的23面，包括上屆全數四面金牌。南韓隊甚至自1988年漢城奧運（現稱首爾）至今屆連續九屆收穫女團金牌；男團也只是掉失了三面金牌。

南韓人材輩出，不論往績，只有通過多輪測試賽極度優秀的箭手才能代表國家出戰奧運，即使是上屆奧運冠軍如具本粲和張惠珍也「無情講」。南韓射箭協會副會長張英述（Jang Young-sool，音譯）指，不是他們技術退步，只是因為南韓有很多出眾的箭手。因此，不少人說如果能夠於南韓國內得到第一名，就能於奧運贏得金牌。

奪下女團金牌的韓國射箭手安山。 路透

訓練一絲不苟

南韓隊能夠保持佳績，除了有指是因為南韓人極度靈敏能夠控制身體細小的部位如手指以外，當然還因為從訓練到備戰都做到一絲不苟。為了訓練箭手「泰山崩於前而色不變」的心景，笨豬跳和高台跳水都是他們訓練的一部份。他們會於不同處境訓練，例如是夜晚，或者是擠滿觀眾的棒球場，並且特意用風機或加入聲效模擬實際情況，練出處之泰然氣定神閒的最高境界。

為了準備大賽，南韓隊甚至會將賽場「搬」到南韓。2012年倫敦奧運前夕，南韓隊研究了倫敦的降雨和風向模式，於國內精挑細選類似的地方作為訓練場地，最終選了位於南部海岸較潮濕的南海郡。正式決賽當日，天氣一如所料惡劣，但無阻南韓箭手奪金。今屆奧運前夕，他們同樣將東京夢之島公園賽場複製到南韓忠清北道鎮川郡，從空蕩蕩的觀眾席到日語英語的現場廣播都不放過。

財閥全力支持

南韓卻不是從一開始就成功。射箭運動於奧運亮相的初期，主要是荷蘭、比利時和法國運動員之間的競爭。但到了1970年代，朝鮮半島局勢變得緊張，南韓當時的軍政府鼓勵男女分別學習跆拳道和射箭。南韓隊前教練金亨澤（Kim Hyung-tak，音譯）當時指導了數以十計的教師，讓他們教導學生射箭。他指，射箭只有很少的資助，設施差，賽事通常於抽乾水的游泳池舉行。

漢城奧運前夕，時任總統全斗煥為了能夠取得不失禮的成績，要求商界贊助國家體育聯合會。現代汽車和射箭從此結下不解之緣。現代汽車創辦人鄭周永的兒子兼現任名譽會長鄭夢九後來更加成為南韓射箭協會會長。之後，鄭夢九的兒子鄭義宣也順理成章接任集團和協會的會長。據指，現代汽車過去三十年每年都投放至少4,000萬美元發展射箭運動。集團旗下也設有男子和女子射箭隊。

圖為現代汽車展示的電動車。路透

身為集團會長的鄭義宣雖然日理萬機，但間中也會「探班」表達支持。根據張英述所指，鄭義宣於上屆里約奧運還提供了特製的巴士，配備睡床、瑜伽墊和淋浴設施，確保運動員有充分的休息，甚至安排了防彈車輛保護他們的安全。具本粲當年贏得金牌時，首先走往鄭義宣慶祝。鄭義宣還被射箭隊拋到空中，可見這位財閥會長深得運動員的敬愛。

集團更大的貢獻卻是技術支援，例如是引入科學設備和研發改善運動員表現的方法。得益於集團的研發能力，箭手的訓練設備得以提升。集團和南韓射箭協會發展了一個射箭機器，協助篩選有問題的箭。另一得意力作則是自動計分系統，能夠自動展示箭手的分數，儲存的數據更加用來分析、審視和指導箭手。其他的還有視像輔助心跳監測器，用來收集運動員心跳和表現的數據，以及深度學習人工智能教練。

對南韓來說，射箭早就不再單純是社交活動，而是「國民運動」。根據南韓射箭協會，國內商界和地方政府有逾30隊射箭隊於聯賽競技，培養現役逾140位職業射箭運動員。南韓之所以成為世界最強的射箭大國，全賴運動員和所有人約半世紀以來的努力。

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文章授權轉載自《香港01》

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