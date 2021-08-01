網球／東奧網球女單決賽 瑞士好手班西琪奪金
瑞士女將班西琪31日在東京奧運網球女子單打決賽，以7比5、2比6和6比3擊敗捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），成為在奧運奪得網球金牌的首位瑞士女將。
女網排名世界第12的班西琪（Belinda Bencic）31日在緊張的女單決賽，鏖戰3盤擊敗捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），成為繼羅塞特（MarcRosset）於1992年巴塞隆納奧運抱回網球男單金牌以來，首位奪得奧運網球金牌的瑞士選手。
女網排名世界第42的萬卓索娃，稍早前曾在東奧網球女單第3輪，以6比1、6比4直落兩盤，爆冷淘汰日本名將大坂直美。
班西琪把她的勝利，獻給前瑞士球王費德瑞（Roger Federer）和前球后辛吉絲（Martina Hingis），費德瑞和辛吉絲都未曾在奧運奪得單打金牌。
她在記者會上表示：「我認為我已替他倆（費德瑞和辛吉絲）完成此任務。」
班西琪有可能在東京再進帳一面金牌，她與同胞搭檔格魯比奇（Viktorija Golubic）將於1日登場的網球女雙決賽，對決頭號種子捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova ）與斯尼科娃（KaterinaSiniakova）。
在銅牌爭奪戰方面，烏克蘭女將絲薇托莉娜（Elina Svitolina）以1比6、7比6（7/5）和6比4逆轉勝出，擊敗哈薩克好手芮芭奇娜（Elena Rybakina），贏得銅牌。
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言