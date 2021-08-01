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網球／東奧女網雙打巴西組合摘銅 令眾人跌破眼鏡

中央社 / 聖保羅31日專電
巴西組合獲網球女雙銅牌令人意外。 法新社
巴西組合獲網球女雙銅牌令人意外。 法新社

巴西女子網球選手史蒂芬妮（Luisa Stefani）和皮戈西（LauraPigossi）31日在東京奧運網球女子雙打勇奪銅牌，是巴西史上最令眾人跌破眼鏡的獎牌。

直到東京奧運開幕前3天，史蒂芬妮和皮戈西還沒有把握是否參賽，因為她們還在候補名單中，隨著幾位選手陸續放棄，她們才獲得女子雙打比賽的最後一個參賽名額。

史蒂芬妮和皮戈西的日本之行艱難但迅速組成，主要是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫規定，還不包括得適應時差和適當準備，畢竟這是她們兩人第一次成為雙打組合。

史蒂芬妮已經是當今世界主要雙打組合選手之一，排名第23位，但在國際比賽的搭檔是美國選手卡特（Harley Carter）。皮戈西的雙打排名則未進入世界前100名，卻被選為史蒂芬妮在東奧的組合夥伴。

史蒂芬妮和皮戈西在第一輪就迎戰勁敵加拿大組合達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）和菲切曼（Sharon Fichman），然後在16強賽擊敗前世界球后捷克女將普里斯科娃（Karol Pliskova）和她的夥伴萬卓索娃（Marketa Vondroušová），在八強賽戰勝實力強勁的美國雙人組合桑茲（Bethanie Sands）和皮古拉（Jessica Pegula）。

史蒂芬妮和皮戈西一路過關斬將到準決賽，輸給瑞士組合。31日在銅牌爭奪戰中對上俄羅斯組合庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）與維辛尼娜（ElenaVesnina）拿下勝利。

兩個月前，史蒂芬妮因盲腸炎退出本賽季的主要賽事之一法國網球公開賽（Roland Garros），同時也是奧運最後一次資格賽。

在此之前，巴西也在奧運獲得幾面令人驚訝的獎牌，例如2004年利馬（Vanderlei Cordeiro de Lima）在馬拉松比賽中獲得銅牌，2000年霍諾拉托（CarlosHonorato）在柔道比賽中獲得銀牌，2016年諾力（Arthur Nory）在體操地板項目獲得銅牌，以及謝佛（Fernando Scheffer）在本屆奧運200公尺自由式拿下銅牌。

但這些選手都沒有像史蒂芬妮和皮戈西這樣令眾人跌破眼鏡，因為除了她們兩人，根本沒有人相信巴西會有這面獎牌進帳。史蒂芬妮在比賽結束後說：「相信自己比別人相信你更重要，因為自信往往是成功的主要關鍵。」

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