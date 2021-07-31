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游泳／美泳將德萊賽爾奪3金 力拚成為「新飛魚」

中央社 / 東京31日綜合外電報導
德萊賽爾。 新華社
德萊賽爾。 新華社

本屆東奧是泳壇傳奇「飛魚」費爾普斯退休後，美國代表隊參加的首場奧運，需要德萊賽爾（Caeleb Dressel）發威。賽事尚未落幕，德萊賽爾已3金落袋，可說不負所望。

德萊賽爾先前在東奧男子4X100公尺自由式接力與男子100公尺自由式項目奪金後，今天又在100公尺蝶式決賽力壓群雄，同時刷新自己創下的世界紀錄。

如果德萊賽爾在明天的50公尺自由式和男子4×100公尺混合式接力賽再拿下2面金牌，就可以追平費爾普斯在里約奧運的傲人紀錄。

事實上，對美國游泳代表隊來說，本屆奧運的成績並不令人滿意。在過去2屆奧運中，美國每屆都在泳池拿下16枚金牌，但本屆目前「只有」8枚金牌。

正如所有運動場上的常勝軍，德萊賽爾對團隊今天在男女400公尺混合式接力賽的表現相當不滿，因為擔任最後一棒的他拚了命也追不回隊友落後的速度。

「我們非常清楚，第5名對美國游泳隊來說是不能接受的。我們的標準就是要拿冠軍。每場比賽的目標都一樣，但我們（在這場比賽）的表現並不好」，德萊賽爾說。

德萊賽爾還透露，奧運期間他不斷地做筆記，為賽後分析提供更多資料，「比賽結束後，我會回頭觀看自己的比賽。整個（東奧）比賽過程中，我都在寫日記，每次比賽完都會分析，我如何表現得更好，也會列出自認做得很好的地方」。

東奧焦點選手 2020東京奧運

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