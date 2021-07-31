田徑／女子百米牙買加湯普森衛冕成功 創奧運紀錄

日本隊在奧運的第2場比賽，從福島移動到橫濱對上墨西哥，墨西哥在1局下先取得1分領先，但日本隨即在2局上追平，並各在3、4、7及8局都攻下分數，終場以7比4取勝，取得2勝的戰績。 這場比賽前3局兩

2021-07-31 14:36