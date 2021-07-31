田徑／女子百米牙買加湯普森衛冕成功 創奧運紀錄
東京奧運女子100公尺決賽今晚登場，上屆奧運金牌得主牙買加的湯普森-赫拉（Elaine Thompson-Herah）創下10秒61的新奧運紀錄，衛冕成功。前三名都由牙買加選手包辦。
湯普森-赫拉的成績高居史上第二快，僅次於美國已故田徑傳奇女將「花蝴蝶」（Flo-Jo）喬伊娜（Florence Griffith Joyner）在1988年締造的世界紀錄10秒49。
銀牌得主是曾獲兩枚奧運金牌、34歲的牙買加「媽咪火箭」佛瑞塞-普萊斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce），成績10秒74；銅牌同樣是來自牙買加的傑克森（Shericka Jackson），她跑出10秒76。
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