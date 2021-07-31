網球／球王約克維奇奧運失意 是否打美網目前不確定

男網世界排名第1的「球王」約克維奇今天因肩膀受傷而退出東京奧運混雙銅牌戰。他說，「不確定」身體狀況是否能夠參加美國網球公開賽。

法新社報導，國際網球總會（InternationalTennis Federation）說，約克維奇（Novak Djokovic）因「左肩受傷」退出奧運混雙銅牌戰。

約克維奇宣布退賽之前，這位奪得20座大滿貫金盃的世界球王在東奧男單銅牌戰爆冷，不敵西班牙對手卡瑞諾（Pablo Carreno Busta）。

約克維奇坦承，征戰東奧他拚盡全力，但期盼身體狀況仍可應戰美網。

他說：「希望身體的不適不會造成我征戰美網的困擾，但我現在無法確定，可是我並不後悔力拚奧運，因為不論如何，為國家效力那是必需的。」

這位現年34歲的塞爾維亞籍網壇名將可望成為繼1969年拉佛（Rod Laver）之後，完成「單一年度全滿貫」成就的第一人。今年美國網球公開賽（US Open）將在8月30日點燃戰火。

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