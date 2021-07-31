快訊

羽球／退休後促成麟洋配 教練陳宏麟：沒想過他們能摘金

被爆誘騙少女…吳亦凡遭刑事拘留 警方證實涉性侵

網球／球王約克維奇奧運失意 是否打美網目前不確定

中央社 / 東京31日綜合外電報導
約克維奇兵敗東京奧運，不確定是否參加美網， 歐新社
約克維奇兵敗東京奧運，不確定是否參加美網， 歐新社

男網世界排名第1的「球王」約克維奇今天因肩膀受傷而退出東京奧運混雙銅牌戰。他說，「不確定」身體狀況是否能夠參加美國網球公開賽。

法新社報導，國際網球總會（InternationalTennis Federation）說，約克維奇（Novak Djokovic）因「左肩受傷」退出奧運混雙銅牌戰。

約克維奇宣布退賽之前，這位奪得20座大滿貫金盃的世界球王在東奧男單銅牌戰爆冷，不敵西班牙對手卡瑞諾（Pablo Carreno Busta）。

約克維奇坦承，征戰東奧他拚盡全力，但期盼身體狀況仍可應戰美網。

他說：「希望身體的不適不會造成我征戰美網的困擾，但我現在無法確定，可是我並不後悔力拚奧運，因為不論如何，為國家效力那是必需的。」

這位現年34歲的塞爾維亞籍網壇名將可望成為繼1969年拉佛（Rod Laver）之後，完成「單一年度全滿貫」成就的第一人。今年美國網球公開賽（US Open）將在8月30日點燃戰火。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

延伸閱讀

羽球／不去想里約奧運失利 戴資穎：專注自己

網友排出動漫人物東奧出賽名單 蠟筆小新竟成「超級新星」

田徑／「後閃電時代」揭幕 東奧難民隊短跑好手晉級

排球／中國女排提前出局 衛冕不成還創奧運最差戰績

相關新聞

籃球／杜蘭特穩住戰局 美國打爆捷克有驚無險

2021東京奧運男籃，NBA球星組成美國男籃表現、團隊漸入佳境，美國在預賽A組最後一戰119：84痛宰捷克，預賽2勝1負挺進八強。美國隊頭號球星杜蘭特11投8中，砍23分、8籃板、6助攻，展現東京奧運

籃球／杜蘭特、泰托姆合砍50分 美國隊轟垮捷克晉8強

泰托姆（Jayson Tatum）和杜蘭特（Kevin Durant）在今天對捷克的比賽中合力拿下50分，上半場僅領先4分的美國隊，打出狂風暴雨般的第三節攻勢，直接轟垮對手，一口氣領先超過20分。終場

棒球／紅襪大物逆轉兩分砲轟退南韓 美國搶下B組第一

B組第一之爭，美國隊靠兩發全壘打勝出，紅襪農場排名第一的卡薩斯（Triston Casas）第4局敲出逆轉兩分砲，美國此...

游泳／美泳將德萊賽爾奪3金 力拚成為「新飛魚」

本屆東奧是泳壇傳奇「飛魚」費爾普斯退休後，美國代表隊參加的首場奧運，需要德萊賽爾（Caeleb Dressel）發威。賽...

網球／球王約克維奇奧運失意 是否打美網目前不確定

男網世界排名第1的「球王」約克維奇今天因肩膀受傷而退出東京奧運混雙銅牌戰。他說，「不確定」身體狀況是否能夠參加美國網球公...

田徑／新花樣4x400男女混合接力 波蘭隊首支奪金

東京奧運男女混合4x400公尺接力晚間決賽，波蘭隊以3分9秒87的成績奪金並締造奧運紀錄，而賽前被看好的美國隊以3分10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。