快訊

羽球／退休後促成麟洋配 教練陳宏麟：沒想過他們能摘金

被爆誘騙少女…吳亦凡遭刑事拘留 警方證實涉性侵

東奧選手隔離環境遭批「像監獄」 組委會承諾改善

中央社 / 東京31日綜合外電報導
奧運選手村。 路透
奧運選手村。 路透

東奧染疫選手的嚴苛隔離條件引發爭議，越來越多人抗議防疫旅館的空氣、食物與基本設備不足，如同「監獄」般不人道。東奧組委員會今天承諾，將努力改善選手隔離的環境。

東京都面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫之際，檢測陽性或曾接觸確診者的運動員和工作人員都被隔離在與選手不同的宿舍內，以遏制病毒傳播。

運動員批評隔離環境欠佳，其中包括賽程初期被隔離的荷蘭滑板選手賈可布斯（Candy Jacobs），就形容隔離設施「不人道」。

獨立的德國運動員協會（Athleten Deutschland）要求國際奧委會（IOC）做出改變。該協會國際體育政策代表克雷恩（Maximilian Klein）說：「檢測陽性的運動員必須面對像監獄般的隔離環境，而國際奧會成員卻待在昂貴的高檔飯店，外加每日高額津貼，這顯然很可笑。」

其中最大的爭議是缺乏新鮮空氣和訓練器材、食物品質、狹小生活空間以及洗衣機等基礎設備的匱乏。

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）表示，「隔離必須採取額外措施，這對所有人，尤其是運動員而言，都是很不幸的，我們對必須承受過程的所有人感同身受」。

「有些規範是日本衛生當局要求的，這些我們無法更動，但的確有可以改善的事項。」

東奧發言人高谷正哲（Masa Takaya）表示，組委會已經努力提供房外更多空間，還讓隊友可以送食物來。

高谷說：「情況已有所改善，我們也嘗試實施更具彈性的方法來接待這些確診病例。我們希望對他們表達誠摯的支持，在奧運期間確診一定令人痛心。」

目前為止已有數十位運動員和工作人員在賽程中遭到隔離。東奧今天新增21位相關人員確診病例，自7月1日起共有241人確診。

東奧國際戰情 2020東京奧運

延伸閱讀

戴爸前往高市運動發展局觀賽 見證小戴挺進東奧金牌戰

田徑／「後閃電時代」揭幕 東奧難民隊短跑好手晉級

「最強啦啦隊」抵東奧為戴姿穎加油 照片曝光網笑：有聲音

東奧首例！離開選手村去東京逛街 柔道選手慘遭除名

相關新聞

籃球／杜蘭特穩住戰局 美國打爆捷克有驚無險

2021東京奧運男籃，NBA球星組成美國男籃表現、團隊漸入佳境，美國在預賽A組最後一戰119：84痛宰捷克，預賽2勝1負挺進八強。美國隊頭號球星杜蘭特11投8中，砍23分、8籃板、6助攻，展現東京奧運

籃球／杜蘭特、泰托姆合砍50分 美國隊轟垮捷克晉8強

泰托姆（Jayson Tatum）和杜蘭特（Kevin Durant）在今天對捷克的比賽中合力拿下50分，上半場僅領先4分的美國隊，打出狂風暴雨般的第三節攻勢，直接轟垮對手，一口氣領先超過20分。終場

棒球／紅襪大物逆轉兩分砲轟退南韓 美國搶下B組第一

B組第一之爭，美國隊靠兩發全壘打勝出，紅襪農場排名第一的卡薩斯（Triston Casas）第4局敲出逆轉兩分砲，美國此...

游泳／美泳將德萊賽爾奪3金 力拚成為「新飛魚」

本屆東奧是泳壇傳奇「飛魚」費爾普斯退休後，美國代表隊參加的首場奧運，需要德萊賽爾（Caeleb Dressel）發威。賽...

網球／球王約克維奇奧運失意 是否打美網目前不確定

男網世界排名第1的「球王」約克維奇今天因肩膀受傷而退出東京奧運混雙銅牌戰。他說，「不確定」身體狀況是否能夠參加美國網球公...

田徑／新花樣4x400男女混合接力 波蘭隊首支奪金

東京奧運男女混合4x400公尺接力晚間決賽，波蘭隊以3分9秒87的成績奪金並締造奧運紀錄，而賽前被看好的美國隊以3分10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。