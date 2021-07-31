東奧選手隔離環境遭批「像監獄」 組委會承諾改善

東奧染疫選手的嚴苛隔離條件引發爭議，越來越多人抗議防疫旅館的空氣、食物與基本設備不足，如同「監獄」般不人道。東奧組委員會今天承諾，將努力改善選手隔離的環境。

東京都面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫之際，檢測陽性或曾接觸確診者的運動員和工作人員都被隔離在與選手不同的宿舍內，以遏制病毒傳播。

運動員批評隔離環境欠佳，其中包括賽程初期被隔離的荷蘭滑板選手賈可布斯（Candy Jacobs），就形容隔離設施「不人道」。

獨立的德國運動員協會（Athleten Deutschland）要求國際奧委會（IOC）做出改變。該協會國際體育政策代表克雷恩（Maximilian Klein）說：「檢測陽性的運動員必須面對像監獄般的隔離環境，而國際奧會成員卻待在昂貴的高檔飯店，外加每日高額津貼，這顯然很可笑。」

其中最大的爭議是缺乏新鮮空氣和訓練器材、食物品質、狹小生活空間以及洗衣機等基礎設備的匱乏。

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）表示，「隔離必須採取額外措施，這對所有人，尤其是運動員而言，都是很不幸的，我們對必須承受過程的所有人感同身受」。

「有些規範是日本衛生當局要求的，這些我們無法更動，但的確有可以改善的事項。」

東奧發言人高谷正哲（Masa Takaya）表示，組委會已經努力提供房外更多空間，還讓隊友可以送食物來。

高谷說：「情況已有所改善，我們也嘗試實施更具彈性的方法來接待這些確診病例。我們希望對他們表達誠摯的支持，在奧運期間確診一定令人痛心。」

目前為止已有數十位運動員和工作人員在賽程中遭到隔離。東奧今天新增21位相關人員確診病例，自7月1日起共有241人確診。

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