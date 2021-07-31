籃球／杜蘭特穩住戰局 美國打爆捷克有驚無險

2021東京奧運男籃，NBA球星組成美國男籃表現、團隊漸入佳境，美國在預賽A組最後一戰119：84痛宰捷克，預賽2勝1負挺進八強。美國隊頭號球星杜蘭特11投8中，砍23分、8籃板、6助攻，展現東京奧運身價和身手，前鋒泰托姆27分。

A組預賽結束，法國3勝、美國2勝1敗，兩隊都取得八強資格。B組澳洲3勝、義大利2勝1敗雙晉八強。C組斯洛維尼亞、西班牙各2連勝，確定晉八強。八強剩下兩個名額比預賽積分產生。

捷克隊後衛薩托蘭斯基(右)目前已有5年NBA經歷，他在首節傳出4次助攻並摘下4個籃板，幫助球隊最多領先美國隊9分。他全場攻下12分、搶下6籃板、送出8次助攻。 美聯社

美國一開賽面對捷克防守糾纏，還是打得七零八落，開賽2分30秒2：9落後，進攻卡死節奏不順，防守交代不斷出現漏洞，開賽5分多鐘7：17落後。美國男籃教練波波維奇大幅調兵遣將，替補前鋒格林、後衛拉文、小前鋒米道頓先後上場試圖改變比賽節奏，但老美第一節還是18：25落後捷克。

第二節杜蘭特聯手後衛哈勒戴帶動反撲，老美三分開始恢復水準，比賽天平回到美國隊這邊，美國釘人防守奏效，捷克多層次掩、跑動進攻都遇上困難，美國隊打出29：18反撲，上半場老美47：43後來居上。

美國隊前鋒杜蘭特(左)在第二節中段連續投進兩顆三分球，成為逆轉戰況的關鍵演出。他攻下全場次高的23分，投進4顆三分球，並有8籃板6助攻1阻攻的優異表現。 美聯社

中場美國隊調整防守，重新掌握攻防節奏，第三節老美打出35：17攻勢搞定比賽。

美國男籃第二節逆轉，第三節拉開比分決勝關鍵還是靠「防守」，透過防守帶動反擊，找回三分手感。美國隊三分球42投20中，三分命中率4成8，全場投籃命中率高達6成2。

捷克主力控球，效力NBA芝加哥公牛後衛薩托蘭斯基12分、6籃板、8助攻，38歲老將前鋒薛爾布攻下全隊最高17分。

美國隊替補中鋒格林在第二節投個一個出奇不意的三分球，將比分追到只落後2分。他今天3投3中，其中三分球2投2中，不但攻下8分，還有4籃板和2助攻。 美聯社

美國、捷克實力原本就有落差，但老美開賽打得還是一團糟，尤其是防守交代不清一直處於被動，上半場一路挨打苦苦追分。儘管老美最終還是大勝35分，但比賽內容和團隊合作都還有很大進步空間。

預賽三戰美國隊出現很特奇現象，對伊朗之戰，老美三分球出手比兩分球多(39：27)，對捷克，美國三分球和兩分球出手比重是42：31，今年美國隊幾乎沒有禁區牽制力和攻勢，進攻跳投太多，防守一旦失控，三分手感失靈，比賽很容易處於被動，這也是預賽首戰老美被法國83：76逆轉原因。

美國隊後衛里拉德(左)在上半場手感不佳，7投1中只得3分。另外布克2投都沒進，還出現2次失誤和2個犯規，造成美國隊在比賽前半段打得非常辛苦。 美聯社

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