BMX／嚴重車禍追撞 美選手腦出血加護病房過一夜

美國奪冠大熱門費爾茲在東京奧運BMX競速賽發生嚴重車禍，造成腦出血，美國自由車協會（USA Cycling）今天表示，他已經從加護病房轉至一般病房。

美國自由車協會發表聲明說，費爾茲（Connor Fields）昨天在準決賽發生碰撞事件並重摔，被擔架抬走，在醫院加護病房過了一夜。

聲明中說：「醫生表示，費爾茲因賽道上的事故而致腦出血。經加護病房一夜照料，醫生開心地表示，沒有繼續出血，也沒有發現新傷口。」

澳洲奧林匹克代表隊表示，昨天參加女子小輪車競速賽的澳洲選手榊原爽（Saya Sakakibara）也出現摔車碰撞，被抬上擔架，但並無大礙。

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