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高爾夫／「半個台灣囝仔」蕭飛爾第3輪領先

中央社 / 台北31日電
美國選手蕭飛爾是半個台灣人。 路透
美國選手蕭飛爾是半個台灣人。 路透

東京奧運高爾夫男子組今天打完第3輪賽事，媽媽來自台灣的美國選手蕭飛爾（Xander Schauffele），以3回合總和低於標準桿14桿的199桿獨居首位。

世界排名第5的蕭飛爾（Xander Schauffele）前3輪成績分別為68、63、68桿，目前以低於標準桿14桿的199桿獨居領先，日本名將松山英樹總和200桿暫居第二，英國選手凱希（Paul Casey）以201桿排在第三。明天最後一輪賽事將決定獎落誰家。

從血統來看，來自加州聖地牙哥的蕭飛爾絕對稱得上是國際大熔爐，而且還跟台灣很有淵源。

他的母親是旅日台灣人，名叫陳秉彝，20歲時去了美國。蕭飛爾讀過中文學校，會寫自己的中文名字「山大」，小時候來過台北。他的父親是德國和法國混血，後來移居美國，同時也是他的高爾夫揮桿教練。他的外公和外婆目前住在東京澀谷。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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