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田徑／「後閃電時代」揭幕 東奧難民隊短跑好手晉級

中央社 / 東京31日綜合外電報導
難民代表隊的科勒特拉（Dorian　Keletela）以10秒33的個人最佳成績晉級，盼望接替締造傳奇的「閃電」波特，寫下歷史新篇章。 路透社
難民代表隊的科勒特拉（Dorian　Keletela）以10秒33的個人最佳成績晉級，盼望接替締造傳奇的「閃電」波特，寫下歷史新篇章。 路透社

東京奧運男子100公尺賽事今天揭幕。難民代表隊的科勒特拉（Dorian　Keletela）以10秒33的個人最佳成績晉級，盼望接替締造傳奇的「閃電」波特，寫下歷史新篇章。

22歲的科勒特拉來自剛果民主共和國，父母在家鄉動盪喪生後，他於2016年移居葡萄牙。科勒特拉在預賽後表示，「我為此（指打破個人紀錄）感到非常自豪，也相當以難民代表隊為榮...你可以做到任何事情，不管你是不是難民」。

其他順利晉級選手包括辛巴威的馬庫沙（Ngoni　Makusha），他以10秒32的成績贏得預賽；阿曼的哈爾西（Barakat Al Harthi）也以10秒27的優異成績勝出。

另一方面，美國短跑名將布魯梅爾（Trayvon　Bromell）上月在佛州跑出今年最佳成績9秒77，讓他成為東奧百米金牌大熱門。

本屆男子百米賽跑是「牙買加閃電」波特（UsainBolt）2017年退役後的首場奧運賽事。這位現年34歲的「地表最速男」自2008年北京奧運開始，在連續3屆奧運中勇奪8面金牌。他於2009年締造100公尺9秒58、200公尺19秒19的世界紀錄，至今無人能破。

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