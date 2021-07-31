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羽球／瓜地馬拉黑馬選手寫驚奇 世界排名59打進4強賽

中央社 / 東京31日綜合外電報導
瓜地馬拉選手科登挺進四強。 法新社
瓜地馬拉選手科登挺進四強。 法新社

東京奧運男子羽球單打大黑馬瓜地馬拉選手科登說，雙親從未看他比賽的樣子，不過，他們現在可能會打開電視收看這位世界排名第59名選手，在4強賽中對戰世界排名第2的選手。

科登（Kevin Cordon）今天繼續他的奧運驚奇之旅，以21比13、21比18擊敗韓國選手許侊熙（HeoKwang-hee）晉級4強，下一戰將對上世界排名第2的丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）。科登只要再贏，就可以替瓜地馬拉拿下有史以來第二面奧運獎牌。

「我還像個孩子，像孩子般打球，樂在其中，使勁全力。」「你能相信我打進4強嗎？這種感覺真奇妙。」34歲的科登12歲就離家追求奧運夢。

科登今天對戰韓國選手許侊熙，非種子選手的許侊熙之前爆冷擊敗奪金大熱門、世界球王桃田賢斗挺進8強，但今天科登攻勢凌厲，17分鐘就拿下首局。

科登在贏得賽末點後，不可置信般癱軟在地，然後倒臥球場低聲啜泣，直到看板上的比賽分數消失。

「如果將瓜地馬拉和任何歐洲或亞洲國家相比，是不一樣的。這是我們的現實。但我們有一件事是共通的，當我們全心全意打球，我們是平等的。」

瓜地馬拉歷來只贏過一面奧運獎牌，是在2012年的倫敦奧運，由巴隆多（Erick Barrondo）拿下男子20公里競走銀牌。

科登說，儘管有15小時的時差，瓜地馬拉的同胞關心他的賽事，不過，他的雙親還是沒打開電視收看。

「我百分之百確定他們沒看比賽。」

「他們年事已高，在我選手生涯中，他們從沒看過我打球。這不是因為他們不愛我，是因為他們會緊張。我出賽時，我兄弟會看比賽，然後告訴他們凱文（科登名）贏了或凱文輸了。」

丹麥好手安賽龍今以兩局21比13直落二擊敗中國選手石宇奇進4強，對於明天將迎戰本屆黑馬科登，他放話要科登小心。

「我認為沒人料到凱文表現這麼好。他到目前為止的表現令人驚豔。我對這位厲害的人物、厲害的故事，致上崇高敬意，不過，我會盡我所能，讓故事在明天劃下句點。」

對於將和「只能在電視或網路上看到的好手」一較高下，科登則是珍惜這個機會。

「認真訓練，持續不懈，這些美好的事情就會進入你的生命。」

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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