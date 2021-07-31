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射箭／男子個人賽結果出爐 土耳其加佐茲為國摘首金
東京奧運男子個人射箭冠軍之戰由土耳其好手加佐茲（Mete Gazoz）對決義大利的內斯帕里。加佐茲最終以6：4反敗為勝，替他的國家拿下東奧首枚金牌。
內斯帕里（Mauro Nespoli）在四強賽中擊敗台灣小將湯智鈞後，在金牌戰首局射出2支10分箭領先，第3局又被加佐茲扳平。雙方進入決勝局後，加佐茲以2支10分箭、1支9分箭摘金，內斯帕里則射出1支10分箭、2支8分箭，拿下銀牌。
本屆奧運射箭男單中，日本選手古川高晴（Takaharu Furukawa）最後拿下銅牌，湯智鈞則獲得第4名。
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