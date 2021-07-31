排球／中國女排提前出局 衛冕不成還創奧運最差戰績

尋求衛冕冠軍的中國女子排球隊在東京奧運女排小組賽吞3連敗後，今天因為土耳其擊敗阿根廷，已經宣告提前出局，無緣進入8強賽，創下1984年參加奧運以來的最差戰績。

綜合陸媒網易體育、新京報報導，尋求衛冕的中國女排在東奧小組賽接連敗給土耳其、美國與俄羅斯，接下來兩場比賽不但都要贏，還得看與土耳其、俄羅斯的比分。

根據規則，女排各小組排名前4的球隊，才能晉級8強賽。

但今天俄羅斯以3比0爆冷擊敗美國，土耳其又以3比0輕取阿根廷，中國女排已確定提前出局，無緣晉級8強賽，創下1984年參加奧運以來最差戰績。

中國是女排戰績最輝煌的隊伍之一，先後在1984年、2004年、2016年3次奪得奧運冠軍；1988年、1996年、2008年也站上頒獎台。此前歷史最差戰績為1992年巴塞隆納奧運的第7名。

中國女排這次還創下參加世界大賽以來的最差戰績。此前是1994年世錦賽名列第8。

中國女排這次戰績難堪，主要是陣中的「絕對主力」朱婷受到傷勢影響表現不佳，其他球員狀態也不好。

中國女排仍在尋求第一勝，今晚將對戰義大利，但義大利是本屆公認奪金熱門，目前小組賽保持全勝，陸媒多不看好。

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