籃球／「名字念起來很可愛」 唐西奇登日本推特趨勢第一
生涯首度出征奧運，唐西奇（Luka Doncic）首戰面對阿根廷就狂飆48分11籃板5助攻，震撼全球，之後面對日本又繳出25分7籃板7助攻2抄截2阻攻的全能數據，率領斯洛維尼亞痛宰日本，唐西奇的名字「ドンチッチ」也因此衝上日本推特流行趨勢第一。
唐西奇的48分也是1996年亞特蘭大奧運以來，首次有男籃選手單場得分破40分，當時是由施密特（Oscar Schmidt）對波多黎各攻下45分，唐西奇目前跟1976年也砍48分的澳洲選手帕盧賓斯卡斯（Ed Palubinskas）共同保有奧運史上第2高分紀錄，僅次於施密特的55分；此外，唐西奇也寫下NBA球員奧運最高分，刷新米爾斯（Patty Mills）跟姚明共同保持的39分紀錄。
不少日本球迷都認為唐西奇的表現讚不絕口，認為年僅22歲的他已經是球場上的大魔王；還有人甚至表示唐西奇的名字念起來很可愛，有點類似人氣絨毛玩偶「夢奇奇Monchhichi」。
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