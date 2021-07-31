射箭／韓國囊括4金 獨霸一方秘訣在一貫化培訓

台灣射箭選手湯智鈞今天在東京奧運男子個人對抗賽8強戰中擊敗韓國對手金優鎭，韓國代表隊雖稱霸射箭5金夢碎，但連續兩屆在射箭項目抱回4面金牌，秘訣在一貫化培訓。

射箭是韓國政府大力支持的重點體育項目之一，全國小學設置超過140個射箭部，國、高中則分別有近100及50個射箭部，大學及企業隊也都多達30個以上，代表投入射箭志業的學子從小學到出社會，都能接受穩定且持續的訓練。

韓國專家們也在40年前就為從小學習射箭的學生們討論出適合該年齡使用的弓箭與射擊距離，以保證學生能維持正確體態與姿勢。

國際奧會（IOC）訪問到前往韓國移地訓練的外國選手，他們認為韓國比起其他國家更加注意姿勢，而在小學至高中的一貫化培訓環境中，也讓初入賽場的選手能具有深厚訓練基礎。

過去在國際賽事中表現亮眼的韓國射箭選手被問及勝利秘訣時，除了異於常人的射擊訓練量，精神訓練也是韓國教練特別注意的關鍵之一。韓國研究指出，在是否能贏得比賽的影響因素中，心理因素對射箭選手的影響比起其他運動都來得高。

韓國射箭選手通常在人聲鼎沸的棒球場進行模擬訓練，讓選手習慣比賽現場各種聲響與突發狀況，在正式比賽中更能快速集中精神；為備戰2008年奧運，韓國甚至為選手打造模擬奧運賽場。

韓國教練對射箭選手的訓練方式每年推陳出新，在1992年拿下女子射箭團體及個人金牌的趙允頂就曾透露，讓她在賽場上保持冷靜的秘訣是她晚上到墓地散步的習慣。

射箭早在1900年第2屆奧運就被列為正式比賽項目，也是少數允許女性選手參加的項目，但之後因各國對射箭項目規則爭論不斷而被剔除。直到1972年第20屆慕尼黑奧運時，射箭項目才重回奧運賽場。

韓國代表隊在射箭項目獨霸一方，不僅源於古代善於用箭的歷史淵源，金珍浩等女子射箭選手在1970至80年代的活躍表現，更鼓勵大批年輕學子投入射箭運動，打下韓國射箭「一貫化」教育的基礎。

金珍浩在1979及1983年世界射箭錦標賽中都拿下個人及團體賽金牌，1984年出戰洛杉磯奧運，與同為韓國代表隊的選手徐香順分別拿下射箭項目女子個人銅牌及金牌，就此開啟韓國稱霸女子射箭項目之路。

1988年，韓國主辦奧運時首次在射箭項目新增團體賽，同年拿下男子團體、女子團體、女子個人等3面金牌；之後除2008年北京奧運在女子個人賽中輸給中國選手張娟娟外，韓國幾乎包辦1992至2016年所有女子個人及女子團體金牌。男子組成績雖不及女子組亮眼，但也表現不俗，至2016年共拿下6金3銀2銅。

韓國射箭代表隊在2016年里約奧運包辦射箭項目4面金牌，本屆東奧不僅一舉拿下女子個人、女子團體及男子團體金牌，也在新增的混合團體賽中順利奪金，雖然在男子個人賽中止步8強，但相信韓國仍會向稱霸奧運射箭項目的目標持續邁進。

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