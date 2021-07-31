柔道／法國傳奇不理媒體猛酸獲銅牌 希內：失敗也需學習

背負眾望的法國柔道傳奇希內昨天8強賽中意外失利，媒體以「幻滅」來形容他的落敗。之後他擊敗對手，收下銅牌。希內賽後表示，「失敗也是需要學習的」，並為自己的努力感到驕傲。

32歲的兩屆奧運金牌得主希內（Teddy Riner）昨天意外在男子100公斤以上級8強賽，敗給代表俄羅斯奧會（ROC）出戰的巴沙耶夫（Tamerlan Bashaev），但隨後在銅牌戰中獲勝，寫下4屆奧運獲得4面柔道獎牌的歷史成績。

當希內在黃金得分延長賽，遭對手以「隅落」技法摔到在地時，一大早起床看比賽的法國觀眾都感到無比驚訝與失落。

法國柔道選手希內（Teddy Riner）絕對是柔道史上的霸者。

1989年出生於法國屬地瓜德羅普（Guadeloupe）的希內，隨後舉家搬遷至法國巴黎。13歲正式學習柔道，17歲就拿下青少年歐洲與世界冠軍，隔年更成為柔道史上最年輕的歐洲重量級冠軍和最年輕的世界冠軍。

東奧之前，希內在國際賽場中只吃過3次敗仗。第一次是2008年北京奧運時在第3輪輸給烏茲別克選手坦格里耶夫（Abdullo Tangriev），以銅牌作收；第2次則是2010年在東京輸給日本的上川大樹。

隨後，希內開啟了近10年的無敵模式，戰無不勝，包括奪下2012倫敦和2016的里約奧運金牌。直到2020年2月9日，在奪下154勝後，希內才在自家的巴黎巡迴賽中輸給日本選手影浦心。

法國人對希內東奧奪金賦予眾望，期待他成為繼日本選手野村忠宏之後，奪下奧運柔道3金的第2人，肩上背負的重任可想而知。

金牌之路落敗後，希內在推特上寫道：「這不是期望的結果，但我還有一個奧運獎牌要爭取。」

媒體開始探討希內失敗的原因，包括他對戰時的小失誤、2月摩洛哥移地訓練時膝蓋受傷、2018年的長時間休息，以及疫情影響無法與同程度的國際好手對練等。

費加洛報（Le Figaro）寫到：「這顯示希內是人，如此而已。」許多媒體也以「可怕的幻滅」來描述希內的挫敗。

幾小時後，銅牌戰開打，希內戰勝日本選手原澤久喜，拿下銅牌。

賽後希內在媒體區接受訪問，各界對他的心理狀態非常好奇。希內表示：「當你知道不會有金牌時，我對自己說，去吧，好好享受。教練也是這麼跟我說的。我沒有金牌，但對銅牌也感到驕傲。我會仔細品嘗，因為得來不易。受傷、質疑、在巴黎被打敗，這都改變了很多事。」

過去幾年希內王者之路走得坎坷，當記者問到過去困難的幾年帶來什麼時，希內回覆：「它讓我以人的身分成長，身為父親，我能為孩子帶來的訊息更加重要．．．失敗也是需要學習的。今天，我學到了。我覺得這面銅牌很美，可能在你眼中並非如此，但我知道我的孩子會覺得戴著銅牌的我很帥氣。」

希內坦言蟬聯失利讓他感到沮喪，因為他知道有能力可以擊敗對手，卻沒有做到；但沒有後悔，他做了一切奪金該做的準備，「我無時無刻像瘋子一樣訓練」，所以才能享受銅牌。

獲銅牌後，希內在推特上寫道：「很開心能帶個獎牌回家。要竭盡全力，全心全意才能達成。它是我過去幾年努力的報償，我感到驕傲。」

貼文在10多個小時內獲得7萬多個讚，許多網友留言稱希內是「真正的冠軍，心理上也是」。

法國奧林匹克與運動全國委員會主席亨利克（Brigitte Henriques）隨後在受訪時表示，希內將出戰2024年巴黎奧運。

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