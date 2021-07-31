網球／一日兩戰皆敗無緣爭金 約克維奇：我現在覺得很糟糕

塞爾維亞世界球王約克維奇征戰東京奧運，挑戰成為第一位年度金滿貫的男子選手（澳網、法網、溫網、美網、奧運），不過他昨天慘遭滑鐵盧，接連在四強賽的男單、混雙出局。賽後約克維奇坦言就算美網奪冠也無法得到安慰，他說：「我現在覺得很糟糕。」

接連輸掉兩場比賽，金牌希望遭粉碎，約克維奇賽後說：「今天是艱難的一天，我現在感覺很糟糕。」談到與澤瑞夫大戰三盤最後被逆轉，他表示：「他試圖反攻、擊出強勁的發球以及攻擊，若他能到達那個水準，我就會難以勝出。」

約克維奇今天在男單將要對決西班牙卡瑞諾（Pablo Carreno Busta）爭奪銅牌，混雙則將與世界球后巴蒂（Ashleigh Barty）領銜的澳洲組合碰頭，這也是他連續第三天的一日雙戰，對他而言或多或少造成體力負擔，不過約克維奇說：「希望我能重新開始，至少為我的國家贏得一面獎牌。」

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