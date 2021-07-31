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羽球／又是你！諶龍再贏大馬選手 李宗偉喊：罰一周不能入境

聯合新聞網 / 綜合報導
諶龍。 新華社
諶龍。 新華社

東京奧運男單16強賽中，中國名將諶龍逆轉擊敗馬來西亞新一哥李梓嘉，而他過去曾在大賽中3度擊敗馬來西亞傳奇名將李宗偉摘金，堪稱大馬殺手，讓李宗偉忍不住發文道：「怎麼又是你，罰你一周不能入境大馬。」

諶龍在16強賽激戰李梓嘉，首局他雖然先以8：21大比分輸掉，不過他馬上回穩，倒吃甘蔗，第二局諶龍以21：19搶下，決勝局更以21：5力克李梓嘉晉級八強，接下來即將對上台灣一哥周天成。

諶龍過去曾在2014、15年兩屆世錦賽決賽和2016年里約奧運擊敗李宗偉，賽後李宗偉便隔空開玩笑地對亦敵亦友的諶龍嗆聲：「哼，怎麼又是你，罰你一周不能入境大馬，哈，開玩笑，老友，接下來的征程，繼續加油。」

李宗偉也安慰李梓嘉，「電視轉播看到你落寞的眼神，我知道，這不是你想要的結果，身為運動員，有誰上了場不想贏呢？」他以過來人的身分對李梓嘉喊話

：「此時此刻，我特別能明白你的心情。接下來還有很多比賽等著你，況且，距離巴黎奧運只剩三年多，我相信，再多些時間淬煉，你肯定可以更好，下屆奧運就看你表演！梓嘉，全馬來西亞都是你最強後盾，一定要加油，重新振作勇往直前！」

東奧焦點選手 2020東京奧運

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