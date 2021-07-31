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桌球／獨特發球曾登時代發明榜 奧恰洛夫摘銅發文淚謝

中央社 / 台北31日電
德國名將奧恰洛夫昨天在東京奧運桌球男單銅牌戰上演逆轉秀，驚險打敗台灣19歲小將林昀儒後激動跪地。 美聯社
德國名將奧恰洛夫昨天在東京奧運桌球男單銅牌戰上演逆轉秀，驚險打敗台灣19歲小將林昀儒後激動跪地。 美聯社

德國名將奧恰洛夫昨天在東京奧運桌球男單銅牌戰上演逆轉秀，驚險打敗台灣19歲小將林昀儒後激動跪地，賽後發文說這是「言語無法形容的一刻」，還以感動流淚的表情符號感謝粉絲。

32歲的奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）在2012年倫敦奧運擊敗台灣「桌球教父」莊智淵奪下銅牌，昨天對上林昀儒又歷經一番苦戰，化解了4個賽末點，最終以4比3再次搶走奧運銅牌，這也是奧恰洛夫生涯第5面奧運桌球獎牌。

奧恰洛夫賽後在Instagram發文形容這是「言語無法形容的一刻」，之後上傳親吻銅牌的照片，留言說「在此向每天支持我的家人、朋友、教練和粉絲致上無盡的感謝和愛」，同時附上感動落淚的表情符號。

奧恰洛夫生涯戰績輝煌，2008年北京奧運贏得桌球男子團體賽銀牌；2012年倫敦奧運又在男子單打和男子團體帶走2面銅牌，成為第一位坐擁3面奧運桌球獎牌的亞洲各國奧會以外的選手。奧恰洛夫4年後在里約奧運贏得男子團體銅牌，繼續寫紀錄。

奧恰洛夫的發球獨樹一格，蹲在桌邊的招牌「潛水艇式發球」還曾在2008年被時代雜誌（Time）選入50個最佳發明榜，稱為「乒乓球新型發球」，並說巧妙之處不在於力量，而是「古怪」（weirdness），讓對手目瞪口呆，猝不及防。

奧恰洛夫的發球獨樹一格，蹲在桌邊的招牌「潛水艇式發球」還曾在2008年被時代雜誌（Time）選入50個最佳發明榜。 美聯社
奧恰洛夫的發球獨樹一格，蹲在桌邊的招牌「潛水艇式發球」還曾在2008年被時代雜誌（Time）選入50個最佳發明榜。 美聯社

根據東奧官網資料，奧恰洛夫1988年出生於蘇聯時代的烏克蘭基輔，沒多久就隨家人移居德國，4歲開始在俱樂部打球。雙親都是桌球教練，父親更是前蘇聯國手。

奧恰洛夫2013年和瑞典桌球選手梅爾斯卓（JennyMellstrom）結婚，兩人的女兒艾瑪（Emma）於2016年出生。

根據維基百科資料，隨著德國名將波爾（TimoBoll）年齡漸長及傷勢所苦，奧恰洛夫肩負了德國隊第一主力的重任，也成為歐洲最具實力的當家球員。

奧恰洛夫多次在國際賽事得獎，包括世界盃桌球賽男單項目共奪得一次冠軍（2017）及兩次季軍（2013、2015），2014年起幾乎稱霸所有的歐洲單打賽事。2018年1月，隨著國際桌球總會（ITTF）排名改制，奧恰洛夫以29歲的「高齡」升上生涯新高的世界排名第1。他目前世界排名第8。

奧恰洛夫2016年曾因背傷退出世界桌球團體錦標賽；2018年初股骨（大腿骨）受傷，全年在需半年才能完整康復的傷勢下斷斷續續參賽。今年7月就在東奧開幕前兩週，奧恰洛夫因腳傷退出德國國內奧運選拔賽事。

奧恰洛夫2016年受訪時曾說：「我小時候練球時習慣咬指甲，我爸看到曾說如果人控制不了自己，就無法在體壇取得成功。自律、自制和準確規劃非常重要。他總是向我解釋，如果今天不付出一切，明天就達不到目標。這就是為何我參加大型比賽時充滿信心，因為我知道自己做好了充分的準備，不僅在訓練館裡，其他時間也在做準備。」

他還說：「睡眠、飲食和訓練之間取得良好的平衡很重要。生活規律，儘量不在桌球之外花太多精力。（但是）享受箇中樂趣也很重要，隨著時間的推移，我學到了這一點。如果做事時沒有用心，就會找不到樂趣。」

東奧焦點選手 2020東京奧運

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