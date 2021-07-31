東奧新項目鐵人三項混合接力 英國摘金美國鍍銀
東京奧運鐵人三項混合接力今天首度亮相，英國隊以1分23秒41佳績，勇奪史上首面混合接力金牌，也是英國在東奧三鐵的第3面獎牌；美國以1分23秒55奪銀、法國以1分24秒04摘銅。
鐵人三項混合接力，英國隊第1棒李爾蒙絲（Jessica Learmonth）以游泳猛烈開攻，第2棒布朗利（Jonny Brownlee）以自由車乘勝追擊，至此英國隊已領先對手9秒。布朗利也曾獲得2012年倫敦奧運男子鐵人三項銅牌、2016年里約奧運同項目銀牌。
第3棒泰勒-布朗（Georgia Taylor-Brown）、第4棒艾力克斯．葉（Alex Yee）在驕陽炙曬下穩住後半場、完成最後衝刺，領先其他在藍毯終點上精疲力竭倒下的對手。本週稍早，泰勒-布朗和艾力克斯．葉分別為英國贏得鐵人三項女子個人、男子個人銀牌。
鐵人三項混合接力賽由兩男、兩女組成，比賽順序為女、男、女、男，每位選手須分別完成300公尺游泳、6.8公里自由車、2公里路跑，再交棒給下一名隊友，以最後一棒進入終點時間為名次判決依據。
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