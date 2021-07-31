游泳／400公尺混合式接力 英國破世界紀錄奪金

東京奧運游泳男女400公尺混合式接力，英國隊今天以3分37秒58率先觸池，創下世界紀錄勇奪金牌。

由道森（Kathleen Dawson）、比提（Adam Peaty）、蓋伊（James Guy）與霍普金（Anna Hopkin）組成的英國隊，打破中國隊去年在青島創下的3分38秒41紀錄。

中國隊以3分38秒86拿下銀牌，澳洲隊以3分38秒95摘銅，義大利3分39秒28第4名，由德萊賽爾（CaelebDressel）率領的美國隊以3分40秒58排名第5。

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