游泳／男子100蝶式 美泳將德萊賽爾破世界紀錄奪金
美國游泳選手德萊賽爾（Caeleb Dressel）今天在東京奧運男子100公尺蝶式項目，打破自己先前創下的世界紀錄，奪下金牌，這是他在本屆奧運抱回的第3金。
德萊賽爾曾在連續兩屆世界游泳錦標賽（WorldAquatics Championships）奪冠，他今天以49秒45打破自己於2019年世錦賽創下的49秒50世界紀錄。
匈牙利選手米拉克（Kristof Milak）以49秒68獲得銀牌，是此項目史上成績不到50秒的第4人。瑞士選手龐蒂（Noe Ponti）以50秒74鍍銅。
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