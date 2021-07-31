游泳／女子200仰式奪金 澳洲泳將馬凱恩成雙料冠軍

墨西哥知名跳水選手查維茲(Arantxa Chavez)在參加東奧女子3公尺跳板跳水預賽時，疑似重心不穩，導致沒辦法完成有效動作，最後拿到0分收場，也因此遭到淘汰，她的教練看到氣翻也馬上轉身離開，尷尬又遺憾的畫面也在網路上瘋傳。

2021-07-31 10:08