游泳／女子200仰式奪金 澳洲泳將馬凱恩成雙料冠軍
澳洲泳將馬凱恩（Kaylee McKeown）今天在東京奧運女子200公尺仰式項目再度摘金，成為這屆奧運女子100公尺、200公尺仰式雙料金牌得主。
20歲的馬凱恩在最後50公尺極速衝刺，以2分4秒68成績奪金，領先加拿大選手馬塞（Kylie Masse）的2分5秒42及澳洲隊友希包姆（Emily Seebohm）的2分6秒17。
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