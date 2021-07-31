棒球／甲斐、山田91連線發威 日本分組第一晉級
日本隊在奧運的第2場比賽，從福島移動到橫濱對上墨西哥，墨西哥在1局下先取得1分領先，但日本隨即在2局上追平，並各在3、4、7及8局都攻下分數，終場以7比4取勝，取得2勝的戰績。
這場比賽前3局兩隊呈現膠著狀態，日本先發投手，同時也是去年央聯新人王的森下暢仁，在第1局的投球感覺有些緊張，接連被打出兩支安打，加上捕手甲斐拓也一次接球瑕疵，讓墨西哥先取得1分，但在隊友幫忙追平並逆轉之後，森下越投越穩，留下投5局被打5支安打丟掉2分，還有3次三振的成績，是這場比賽的勝利投手；接替上場的伊藤大海，投2局僅被打1支安打沒有失分，2人在奧運初登板的表現都還算平穩。
在8局上場的平良海馬，雖然投出2次三振，但也被挨了1轟；而上一場投得跌跌撞撞，被打出2支安打，投出1次保送，丟掉1分，用了29球才解決完第9局的栗林良吏，今天仍然在最後1局上場，這次只用了12球就下班，拿到首次救援成功，相信之後的比賽會漸進入狀況。
上場比賽敲出關鍵追平觸擊的甲斐拓也，今天的表現極佳，2局上打出追平比數的安打，4局及8局又補上2支安打，還有1次盜壘，成為這次日本隊中第1個達成單場猛打賞的球員；連兩場打開路先鋒的山田哲人，雖然2支安打不若甲斐，但4局擊出3分全壘打、8局又打出帶有1分打點的安打，單場4分打點超過全隊得分的一半，他也跑出2次盜壘，是這場比賽日本隊中進攻表現最好的球員，而且山田的2支安打都是在甲斐上壘後擊出，也都將甲斐送回本壘，兩名球員的「九一連線」是日本能獲勝的最大原因。
日本在這場比賽的打擊狀況比上場好一些，從一開始的纏鬥，讓墨西哥先發投手前3局就投了66球，首戰有點綁手綁腳的打線，也有幾名球員的手感已逐漸加溫，如上述的山田及甲斐，而前一場在最後一個打席才打出再見安打的英雄坂本勇人，今天有2支安打，不過他也吞下3次三振，打擊狀況還需更穩定；上場比賽沒有表現的菊池涼介，安打也開張了，同時策動2次精彩的雙殺守備。
不過打線中仍有3名球員沒有安打，分別是吉田正尚、鈴木誠也以及柳田悠岐，吉田雖然沒有安打，但幾次揮擊其實都不錯，只是運氣不佳都被接到，鈴木及柳田的狀況就真的比較不理想了，打第4棒的鈴木2場比賽下來，共8個打數沒有安打，只靠著1次保送上壘；上場比賽有2支安打的柳田，4打數沒有安打，另有2次揮空三振，不知道傷勢是否還沒有完全好；5棒的淺村榮斗雖然安打及打點各一，但兩場8個打數被三振3次，整體來說，日本的打線，尤其是中心棒次的打擊近況仍然不算好，必須趕快調整，否則在之後的複賽會更難過關。
2勝的戰績讓日本拿到分組第一挺進複賽，下場比賽將在台灣時間8月2日晚上6點，面對稍後會產生的B組第一。
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