羽球／走過311地震後合拍 日本混雙組合奪銅感動國人

日本羽球混雙組合渡邊勇大跟東野有紗昨天在東奧拿下銅牌，完成前輩們沒能達到的成就。回顧過往，兩人10年前在福島縣就讀國中時經歷311大地震，並在2012年正式組成雙打組合。

日媒Sponichi Annex報導，渡邊說311大地震（日本稱東日本大震災）當天他們正在體育館內準備練球，隨著地震劇烈搖晃的同時，天花板的照明燈具也相繼掉落，「我當時已做好面對死亡的心理準備」。

當時就讀國一的渡邊拚命逃出體育館前往操場，隨後福島第一核電廠就發生核子事故。他隔天在避難所打電話通知家人自己平安。

當年就讀國二的東野，當晚跟母親睡在車上，之後前往福島機場搭機。

渡邊跟東野在地震後重回福島縣練球，大家都因為想打羽球而同心協力。兩人在2012年正式組成雙打組合，並在2014年世界少年錦標賽獲得銅牌。

渡邊說，在福島的6年時光對他們的羽球生涯來說是重要一頁。

產經新聞報導，東京都出身的渡邊及北海道出身的東野，在2011年311大地震正在福島縣富岡町的羽球強豪富岡第一中學就讀，兩人都是備受期待的國中生。

富岡町在地震後被指定為避難區域，富岡第一中學讓師生前往福島縣三春町避難同時，也讓羽球隊前往豬苗代町繼續練球。

當年被稱為「勇大君」、「東野前輩」的兩人，就在災後混亂的情況下組成雙人組合持續練習。

讀賣新聞報導，311大地震發生當天，兩人正在體育館練球，當時渡邊就讀國一、東野讀國二。

兩人就讀的富岡第一中學離發生核子事故的東京電力公司福島第一核電廠約10公里，他們分別搭乘相關人士的車，連球拍及教科書都來不及拿就離校避難，返回各自老家。

由於學校跟宿舍都被指定為避難指示區域，地震後約兩個月重啟練球的羽球隊，也改到離校約80公里外的福島縣豬苗代町，兩人就在接受地方協助的情況下恢復練球。

昨天比賽結束後，渡邊說拿下東奧銅牌感覺多少可以回報福島恩情；東野也表示，過去在福島得到各方支援，會跟渡邊兩人一起到福島去玩。

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