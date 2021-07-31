體操／美國天后拜爾絲 再退出兩場單項決賽
美國體操聯盟（USA Gymnastics）今天在聲明中說，明星選手拜爾絲（Simone Biles）再退出兩場東京奧運決賽。
美國體操聯盟表示：「在進一步諮詢醫療人員後，拜爾絲決定退出跳馬與高低槓決賽。」
「她將持續每天接受評估，衡量是否能參加地板運動與平衡木決賽。」
24歲的拜爾絲27日在女子團體賽，以心理健康為由臨場退賽，29日也以心理因素為由退出個人全能項目。
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