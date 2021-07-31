跳水／大烏龍！墨西哥女將「腳滑落水」拿0分 教練氣炸走人
墨西哥知名跳水選手查維茲(Arantxa Chavez)在參加東奧女子3公尺跳板跳水預賽時，疑似重心不穩，導致沒辦法完成有效動作，最後拿到0分收場，也因此遭到淘汰，她的教練看到氣翻也馬上轉身離開，尷尬又遺憾的畫面也在網路上瘋傳。
綜合外媒報導，查維茲帶著極大的期望和信心參加東奧，希望能發揮她最大的實力，奪下好成績，然而結果卻並非一切都如預期那樣完美。
查維茲在第3跳時挑戰3.0難度，結果在跳板邊緣一個重心不穩，無法保持平衡的狀態下直接掉入水中，沒辦法進行任何動作，最後在該輪得到0分，最後總分190.35分，排名掉到最後一名(27名)，遭到淘汰。
#NoPuedeSer Arantxa Chávez— Duele México (@me_duele_mexico) July 30, 2021
Resumen de la participación de México en los olímpicos
Resumen de 3 años la 4t pic.twitter.com/XOjH2Jh5lt
從畫面也可以看到，查維茲教練見狀後，直接起身走人，查維茲上岸後也沒有面對鏡頭，直走走向泳池邊的沖水區，開始低頭沖水。查維茲受訪也落淚表示，感覺很不好，非常傷心，自己很努力練習，但要感謝支持她的人們。
查維茲其實是跳水好手，她曾在2013年喀山世大運在女子3公尺跳板獲得銅牌，2017年來台參加世大運時，拿走3公尺混合雙人跳板、3公尺女子雙人跳板以及3公尺女子跳板的金牌，橫掃3公尺跳板賽事。
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