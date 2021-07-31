田徑／奈及利亞短跑女將藥檢未過 不得續戰東奧

奈及利亞女子短跑選手奧哈巴雷（Blessing Okagbare）因未通過藥物檢驗，被禁止繼續參加東京奧運，這是東奧田徑賽事登場後首起違反禁藥規定的案例。

奧哈巴雷昨天才在女子100公尺短跑項目分組賽中以11.05秒的成績取得第一，晉級今天的準決賽，原本她也將參加女子200公尺與女子400公尺接力。

田徑誠信委員會（Athletics Integrity Unit）今天在聲明中表示，她接受人類生長激素篩檢，驗出陽性反應。

田徑誠信委員會表示，這項賽外篩檢是於7月19日執行。奧哈巴雷今早已被告知篩檢結果。

32歲的奧哈巴雷曾在大英國協運動會（Commonwealth Games）奪金，並在2008年北京奧運贏得跳遠銀牌，這是她第4度征戰奧運。

法新社指出，對奈及利亞來說，奧哈巴雷被停賽是雪上加霜。田徑誠信運動會本月29日表示，有18名選手未達賽外藥檢要求，不得參加東京奧運，其中10人來自奈及利亞。

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