東京奧運再添病例 千里達及托巴哥2選手染疫
日本東京奧運暨帕運組織委員會昨天宣布，千里達及托巴哥共和國跳遠選手萊特和400公尺跨欄選手麥克奈特確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），已退出比賽。
千里達及托巴哥奧委會表示，教練威廉斯（Wendell Williams）也檢測出陽性反應，與萊特（Andwuelle Wright）、麥克奈特（Sparkle AnnMcKnight）都在隔離。
至於其他隊員是否因此被列為密集接觸者或被隔離，千里達及托巴哥全國田徑管理協會（NationalAssociation of Athletics Administrations）尚未說明，
2度奪得世界田徑錦標賽撐竿跳金牌的美國名將肯德里克斯（Sam Kendricks），以及阿根廷撐竿跳選手基亞拉維利奧（German Chiaraviglio）本週稍早也因染疫而退賽。
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