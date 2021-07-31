棒球／奧運二刀流 美國冬奧滑冰銀牌對以色列敲安

東奧棒球賽美國首戰8比1擊敗以色列，打下第一分的內野手阿爾瓦雷茲7年前在冬季奧運競速滑冰接力拿下銀牌，運動才能橫跨競速滑冰、棒球兩種賽事，堪稱另類的奧運二刀流。

頂著2014年索契（Sochi）冬奧競速滑冰銀牌的頭銜，阿爾瓦雷茲（Eddy Alvarez）在東京奧運以棒球內野手身分，再披美國隊戰袍。本屆開幕式，他與女籃名將柏德（Sue Bird）共同擔任代表團的掌旗官。

31歲的阿爾瓦雷茲運動員生涯充滿傳奇色彩。他出身古巴移民家庭，在氣候濕熱的邁阿密長大，因5歲的耶誕節禮物是一雙直排輪而愛上溜冰，日後以同為古巴裔、邁阿密出身的奧運滑冰銅牌得主羅德里格斯（Jennifer Rodriguez）為偶像。

他青少年時代在競速滑輪場上稱霸，11歲拿下多項全美冠軍，外號「艾迪噴射機」。高中和大學階段，他暫時卸下溜冰鞋改打棒球，成為一名傑出的游擊手。

阿爾瓦雷茲曾在大聯盟官網的訪談說，棒球有如他的初戀，棒球在古巴裔家庭占有重要地位，他還不會走路就在家裡玩棒球。

19歲的時候，他離開棒球場重回冰上，歷經幾年努力，2014年在俄羅斯的索契冬奧，他成為美國競速滑冰隊史首名古巴裔國手，和隊友在5000公尺接力拿下銀牌。

但他的棒球才能沒有被遺忘，冬奧奪牌之後幾個月內，職棒白襪隊與他簽約。好幾年沒打棒球的阿爾瓦雷茲，職棒第一年就在小聯盟繳出3成46的高打擊率；經過6年努力，2020年在馬林魚隊升上大聯盟。

今年以棒球員的身分重新披上美國隊戰袍，阿爾瓦雷茲可望締造紀錄，成為史上第6名同時在夏季和冬季奧運都拿下獎牌的運動員。而他大方坦承，這個想法一直在他心裡。

他說：「這樣的紀錄一再被人提起，這個想法就像海浪一樣，一波一波沖刷著我，想像自己可能加入一個地球上絕少數運動員有資格的俱樂部。光是被提起已經是很大的榮耀，我會一步一步邁進。」

以職棒小聯盟球員組成的美國隊30日首戰以色列。3局上兩人出局，球數2好3壞的情況下，打線排在第2棒的阿爾瓦雷茲，鎖定一顆偏高的變化球，打成左外野方向二壘安打，送回壘上的隊友。

7局上阿爾瓦雷茲再敲出長打。這場比賽2支安打都是二壘安打，各有1分打點。

這場比賽在橫濱棒球場舉行，美國隊第3棒奧斯汀（Tyler Austin）享有另類的主場優勢，他效力以此為主場的日本職棒橫濱隊，敲出2分全壘打和1分打點的二壘安打。

加上25歲的年輕新秀萊恩（Joe Ryan）投6局，三振5名打者，只因一支陽春全壘打而失分，美國隊以8比1大勝以色列，下一戰31日對上韓國。

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