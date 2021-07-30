羽球／被台灣粉絲「麟洋配」打敗 印尼組合：我自己沒打好

印尼羽球男雙最強組合阿山與蘇堤萬不敵台灣對手王齊麟與李洋，奪金夢碎。印尼媒體指出，阿山與蘇堤萬兩人速度不夠快，不夠沉穩，兩人世界排名第2卻敗陣，出乎意外。

印尼在這屆奧運還沒取得金牌，世界排名第2、曾是3屆世錦賽金牌得主的阿山（Mohammad Ahsan）與蘇堤萬（Hendra Setiawan）原被寄予奪金厚望，但今天成為台灣男雙組合「麟洋配」王齊麟與李洋的手下敗將，無緣冠亞軍賽。

印尼媒體點滴網（Detik）報導，阿山與蘇堤萬打得匆忙，王齊麟與李洋的速度快，打亂阿山與蘇堤萬的專注度，球不是觸網就是出界，無力反擊，教練不斷在場邊提醒兩人要有耐心。台灣對手則打得很有策略，粉碎阿山與蘇堤萬的奪金夢。

印尼新聞網站Okezone報導，阿山承認，王齊麟與李洋的速度和整體打法對他和蘇堤萬構成相當大的壓力，讓他和蘇堤萬難以應對，「我們今天打得沒有平常好，因為我們的對手很強，很明顯給我們很大的壓力」。

印尼媒體IndoSport報導，王齊麟與李洋視阿山與蘇堤萬為偶像，有許多合照。

這篇報導嵌入李洋於2019年3月18日在Instagram上的貼文，李洋當時貼出四人的合照，並寫著，能與偶像比賽，向他們學習，是參加這場比賽最幸運的地方。李洋在貼文中稱阿山與蘇堤萬是傳奇，兩人都非常平易近人且謙虛。

商品推薦