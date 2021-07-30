田徑／首金出爐 衣索比亞巴雷加男子萬米稱王

以色列本屆東奧首戰與南韓鏖戰至第10局，最終後援投手布萊奇（Jeremy Bleich）單局連投兩顆觸身球斷送比賽勝利，他蹲在投手丘上懊悔不已，這位猶太裔的選手其實很有故事，目前他在大聯盟海盜隊工作，

2021-07-30 16:08