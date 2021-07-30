快訊

第二劑預約掀恐慌 不讓長者成疫苗孤兒各地再度「逆時中」

末代指考戰士辛苦了！大考中心公布7科解答 8/16日寄發成績單、31日放榜

籃球／澳洲男籃大中鋒廁所滑倒受傷 退出東京奧運

中央社 / 東京30日綜合外電報導
巴恩斯。 美聯社
巴恩斯。 美聯社

東奧男籃預賽2連勝的澳洲隊今天傳來利空消息，效力美國職籃NBA多倫多暴龍隊的中鋒貝恩斯在廁所滑倒致頸部傷勢加劇，現已退賽，重挫澳洲隊問鼎冠軍的戰力。

法新社報導，澳洲28日在埼玉縣與義大利交手，奧運三朝元老貝恩斯（Aron Baynes）是在下半場覺得頸部不適，接著又在廁所滑倒以致傷勢惡化。這場比賽澳洲以86比83擊敗義大利。

隊醫休斯（David Hughes）指出，貝恩斯在對戰義大利時為因應接二連三的棘手狀況，而致受傷，接著在廁所滑倒，使得傷勢加劇。

貝恩斯可望復原，但已無法在東奧繼續拚戰。

東奧籃球 2020東京奧運

延伸閱讀

柔道／女將素根輝摘金 日本總計16金追平最多紀錄

香港「劍神」張家朗東京奧運摘金　團體賽隊友竟是知名童星

舉重／郭婞淳帶鈴木一朗「金句」征東奧 笑稱「帶對了～」

東京奧運迷你版！田中達也「微型藝術」賽程 吐司變成體操軟墊、選手在曬衣夾衝浪

相關新聞

網球／年度金滿貫夢碎 約克維奇四強不敵澤瑞夫

東京奧運網球賽事，世界球王約克維奇（Novak Djokovic）今天在男單四強賽遭遇德國第四種子澤瑞夫（Alexand...

羽球／仇日情結？女雙中國打敗日本 賽後擁抱超有愛

羽球場上有溫情！中國女雙組合陳清晨／賈一凡昨擊敗日本女雙組合福島由紀／廣田彩花後，主動上前關心廣田彩花的傷勢，還互相擁抱、聊天，超有愛的畫面也登上日本媒體版面。而世界排名第五的日本混雙組合渡邊勇大／東

柔道／不顧防疫規定！喬治亞銀牌選手竟跑到東京鐵塔觀光

東京奧運為防堵疫情，嚴禁奧運相關人員外出，如今卻傳出2名喬治亞的柔道選手不顧防疫規定，深夜偷偷外出，跑到東京鐵塔觀光，還跟女粉絲合照，事情因此曝光。東奧籌委會今表示已看到相關報導，目前正在鎖定選手進行

游泳／東奧200米仰泳輸給俄選手 美將墨菲質疑比賽不乾淨

俄羅斯泳將雷洛夫（Evgeny Rylov）今天在東京奧運200公尺仰式項目摘金，衛冕失利拿到銀牌的美國選手墨菲（Rya...

棒球／以韓戰投再見觸身球投手 祖父母竟是猶太大屠殺倖存者

以色列本屆東奧首戰與南韓鏖戰至第10局，最終後援投手布萊奇（Jeremy Bleich）單局連投兩顆觸身球斷送比賽勝利，他蹲在投手丘上懊悔不已，這位猶太裔的選手其實很有故事，目前他在大聯盟海盜隊工作，

女壘／球員把象徵國家球衣當垃圾亂丟 墨西哥奧會將嚴懲

墨西哥女壘隊在27日的銅牌戰敗給加拿大後，已搭機離開日本，但他們被發現將胸前印有墨西哥國旗的球衣留在選手村，此舉掀起極大爭議，而墨西哥奧委會也已出聲回應此事令人遺憾，後續將調查並予以懲處甚至法律制裁。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。