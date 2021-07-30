籃球／澳洲男籃大中鋒廁所滑倒受傷 退出東京奧運
東奧男籃預賽2連勝的澳洲隊今天傳來利空消息，效力美國職籃NBA多倫多暴龍隊的中鋒貝恩斯在廁所滑倒致頸部傷勢加劇，現已退賽，重挫澳洲隊問鼎冠軍的戰力。
法新社報導，澳洲28日在埼玉縣與義大利交手，奧運三朝元老貝恩斯（Aron Baynes）是在下半場覺得頸部不適，接著又在廁所滑倒以致傷勢惡化。這場比賽澳洲以86比83擊敗義大利。
隊醫休斯（David Hughes）指出，貝恩斯在對戰義大利時為因應接二連三的棘手狀況，而致受傷，接著在廁所滑倒，使得傷勢加劇。
貝恩斯可望復原，但已無法在東奧繼續拚戰。
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