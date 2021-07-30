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柔道／不顧防疫規定！喬治亞銀牌選手竟跑到東京鐵塔觀光

聯合新聞網 / 綜合報導
喬治亞66公斤銀牌選手。 美聯社
喬治亞66公斤銀牌選手。 美聯社

東京奧運為防堵疫情，嚴禁奧運相關人員外出，如今卻傳出2名喬治亞的柔道選手不顧防疫規定，深夜偷偷外出，跑到東京鐵塔觀光，還跟女粉絲合照，事情因此曝光。東奧籌委會今表示已看到相關報導，目前正在鎖定選手進行調查。

根據《每日新聞》報導，喬治亞代表隊的2名男子柔道選手27日深夜偷偷搭乘計程車離開集訓地點，跑到東京鐵塔附近遊玩，甚至跟女粉絲合照。不過，東奧其實早已祭出嚴格的防疫規定，禁止各國代表隊、大會工作人員以及媒體記者前往住處、練習場地和比賽會場以外的地方，也禁止外出觀光、飲食，違者可能會被取消出賽資格。東奧籌委會宣傳負責人30日坦承，東奧當局已注意到該篇報導，目前正介入調查這兩名選手是否真的違反防疫規定，再決定後續該如何處置。

報導也指出，外出觀光的是來自喬治亞的2名柔道選手，而兩人都獲得銀牌，雖未直接指名道姓，不過根據國籍、獎牌與比賽項目等線索推論，幾乎可確定報導中的2人正是喬治亞的男子柔道66公斤級選手馬爾格韋拉什維利與73公斤級的沙夫達圖阿什維利。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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