柔道／女將素根輝摘金 日本總計16金追平最多紀錄

柔道女子78公斤以上級的日本選手素根輝，首次出賽奧運就奪下東奧金牌，是繼2004年雅典奧運以來，再度有日本選手在這個量級奪金。日本到今天總計摘下16金，追平史上最多紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，素根輝今年21歲，東奧是她的第一次奧運大會。素根輝相繼擊敗海外強豪，並在4年前的少年柔道世界大會奪冠後，一口氣在東奧站上生涯頂點。

讀賣新聞報導，素根輝今天擊敗曾連獲3屆奧運獎牌的31歲古巴對手，首度出賽奧運就摘金。總計日本選手到今天共獲得16面金牌，跟1964年東奧及2004年雅典奧運並列最多。

朝日新聞報導，日本男女柔道選手至今已在東奧拿下9面金牌，超越2004年雅典奧運，創日本柔道史上最多金紀錄。

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