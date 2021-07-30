羽球／印度一姐辛度擊敗山口茜 晉級女單4強
印度一姐辛度（Pusarla V. Sindhu）今天在東奧羽球女單8強賽事中，以2比0擊敗日本選手山口茜，晉級4強賽。
日本羽球選手在東奧賽事普遍面臨苦戰，結果都不如預期，從男單選手桃田賢斗爆冷出局起，日本最強女雙組合也一一出局。
奧原希望今天上午率先止步羽球女單8強之後，山口茜接著面對2016年里約奧運銀牌得主、實力堅強的辛度。
山口茜在大比賽對上辛度的勝率不高，兩人過去交手18次，山口茜7勝11敗。
結果山口茜以13比21、20比22直落二遭到擊敗，打平前次奧運的8強紀錄，日本選手在羽球女單賽事宣告全數出局。
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