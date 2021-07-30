羽球／仇日情結？女雙中國打敗日本 賽後擁抱超有愛

羽球場上有溫情！中國女雙組合陳清晨／賈一凡昨擊敗日本女雙組合福島由紀／廣田彩花後，主動上前關心廣田彩花的傷勢，還互相擁抱、聊天，超有愛的畫面也登上日本媒體版面。而世界排名第五的日本混雙組合渡邊勇大／東野有紗今直落二擊敗香港鄧俊文／謝影雪，為日本再添一面銅牌。這對搭檔第十年的日本組合，回想起311大地震時受到的幫助，心中至今仍是滿滿的感謝。

2011年3月11日，當時正就讀福島富岡第一中學的渡邊勇大和東野有紗在體育館時練習遇上大地震，當時天花板、電燈砸落，兩人死命往外逃，渡邊勇大回憶：「當時真的有死掉的覺悟。」而且由於福島核電廠事故，兩人跟著全校在全國各地避難，5月時，兩人因一心想打羽球再回到福島，他們也為了2012年印尼的比賽首度搭檔混雙。

今年正好是兩人搭配第十年，東野有紗常說：「受到福島縣的人們很多照顧，希望能有報恩的機會。」今年他們在東奧順利奪銅，也更具意義。東野有紗流著淚表示，自己真的很幸褔，也不忘提及昨被我國「麟洋配」淘汰的遠藤大由，他說：「彼此有很多難熬時刻，也有拿不下勝利的時候，這座獎牌是和遠藤、勇大3人努力拿下的，內心只有滿滿感謝。」

而女雙的廣田彩花在奧運前集訓時，就不慎弄斷右膝前十字韌帶，但他仍堅持打完4場比賽，他預定將在奧運結束後接受手術。賈一凡受訪時提到，日本選手是最大的宿敵，但廣田彩花能堅持完成這場比賽，「光是還能站在場上，我就想向她致敬。」

福島由紀也非常感動，他說：「真的很欣慰，在場上是宿敵，離開球場就是朋友。」廣田彩花說：「這就是運動最棒的地方，能跟中國（組合）打比賽很開心。」

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