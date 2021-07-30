女壘／球員把象徵國家球衣當垃圾亂丟 墨西哥奧會將嚴懲
墨西哥女壘隊在27日的銅牌戰敗給加拿大後，已搭機離開日本，但他們被發現將胸前印有墨西哥國旗的球衣留在選手村，此舉掀起極大爭議，而墨西哥奧委會也已出聲回應此事令人遺憾，後續將調查並予以懲處甚至法律制裁。
墨西哥在銅牌戰以2：3輸球，本屆奧運以第四名作收，在他們離開日本後，墨西哥69公斤級女子拳擊好手克魯茲（Brianda Tamara Cruz）昨在推特貼出墨西哥女壘隊的衣服照片並寫道：「這件球衣代表多年的努力、犧牲和眼淚，所有墨西哥運動員都渴望帶著尊嚴穿上，只是今天讓人難過的是，墨西哥女壘隊卻當成垃圾丟在選手村。」
Quizá para algunos de los compañeros deportistas signifique: "nada" estos uniformes para muchos otros representan nuestros años de trabajo, dedicación, amor y pasión. Que pena que el equipo de softball mexicano no lo vea así.😭😔 @BriandaTamara @CONADE @COM_Mexico @voyxmex pic.twitter.com/nKm905Jk8o— esmerfalconmx (@esmerfalconmx) July 29, 2021
貼文一出便引發熱烈討論，而後續也有消息人士向ESPN透露，女壘隊還將出席開幕式的服裝，甚至球鞋、手提箱等裝備，都丟在選手村。墨西哥壘球協會主席葛雷洛則替選手緩頰，表示由於行李箱空間不足，才會有選手甚至將昂貴的手套都捨棄，但壘球協會也承諾將調查此事，若查出需要負責的球員，該名選手將不能再代表墨西哥出賽。
墨西哥奧委會則對這種「有辱國格」的行為表示遺憾，主席帕迪拉對ESPN說：「對於他們（墨西哥女壘隊）部分人選擇將選手村的床單帶走，卻將球衣留在像垃圾堆一樣不適宜的地方，實在令人感到遺憾。」墨西哥奧委會也說，若調查結果屬實，球隊將可能面對後續懲處，甚至法律制裁。
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