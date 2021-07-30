BMX／雨神攪局事故頻傳 競速賽爆冷門
東京奧運BMX競速賽今天狀況連連，準決賽因雨延後45分鐘，比賽開始時賽道已乾。奪冠大熱門美國名將費爾茲（Connor Fields）賽中發生嚴重車禍送醫，無法競逐決賽資格。
荷蘭選手金曼（Niek Kimmann）最後奪下男子BMX競速賽金牌，英國的懷特（Kye Whyte）獲銀牌，哥倫比亞的拉米雷斯（Carlos Alberto Ramirez Yepe）拿銅牌。
比賽車禍頻傳，費爾茲情況最嚴重，被抬上擔架送上救護車，無緣尋求衛冕。
女子BMX競速賽方面，澳洲選手榊原爽（SayaSakakibara）也受傷治療，但情況不嚴重。
里約奧運摘銀的美國女將威洛貝（AliseWilloughby）和荷蘭選手史邁德（Laura Smulders）也捲入嚴重車禍，未能晉級決賽。
哥倫比亞女將巴宏（Mariana Pajon）在決賽最後衝刺，追近英國的施里弗（Bethany Shriever），仍以一輪之差飲恨摘銀。
施里弗勇奪金牌，讓巴宏在奧運女子BMX競速賽3連霸夢碎。荷蘭選手梅瑞．史邁德（Merel Smulders）得銅牌。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言