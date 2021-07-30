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BMX／雨神攪局事故頻傳 競速賽爆冷門

中央社 / 東京30日綜合外電報導
荷蘭選手金曼奪下男子BMX競速賽冠軍。 歐新社
荷蘭選手金曼奪下男子BMX競速賽冠軍。 歐新社

東京奧運BMX競速賽今天狀況連連，準決賽因雨延後45分鐘，比賽開始時賽道已乾。奪冠大熱門美國名將費爾茲（Connor Fields）賽中發生嚴重車禍送醫，無法競逐決賽資格。

荷蘭選手金曼（Niek Kimmann）最後奪下男子BMX競速賽金牌，英國的懷特（Kye Whyte）獲銀牌，哥倫比亞的拉米雷斯（Carlos Alberto Ramirez Yepe）拿銅牌。

比賽車禍頻傳，費爾茲情況最嚴重，被抬上擔架送上救護車，無緣尋求衛冕。

女子BMX競速賽方面，澳洲選手榊原爽（SayaSakakibara）也受傷治療，但情況不嚴重。

里約奧運摘銀的美國女將威洛貝（AliseWilloughby）和荷蘭選手史邁德（Laura Smulders）也捲入嚴重車禍，未能晉級決賽。

哥倫比亞女將巴宏（Mariana Pajon）在決賽最後衝刺，追近英國的施里弗（Bethany Shriever），仍以一輪之差飲恨摘銀。

施里弗勇奪金牌，讓巴宏在奧運女子BMX競速賽3連霸夢碎。荷蘭選手梅瑞．史邁德（Merel Smulders）得銅牌。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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