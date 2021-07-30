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棒球／以韓戰投再見觸身球投手 祖父母竟是猶太大屠殺倖存者

聯合新聞網 / 綜合報導
以色列後援投手布萊奇，對韓國投出兩次觸身球吞敗。 法新社
以色列後援投手布萊奇，對韓國投出兩次觸身球吞敗。 法新社

以色列本屆東奧首戰與南韓鏖戰至第10局，最終後援投手布萊奇（Jeremy Bleich）單局連投兩顆觸身球斷送比賽勝利，他蹲在投手丘上懊悔不已，這位猶太裔的選手其實很有故事，目前他在大聯盟海盜隊工作，祖父母都是二戰期間猶太大屠殺的倖存者，這次代表國家出賽很有可能是他棒球生涯的最終戰。

布萊奇是海盜隊球團職員，主要工作是在觀眾席上研究及分析比賽，並進行文書工作。其實他也曾是大聯盟球員，在2008年選秀被洋基相中，不過後來布萊奇只在2018年於運動家出賽2場共投0.1局、防禦率54.00，就黯然回到小聯盟。

今年海盜主場的比賽，布萊奇都會利用球隊賽前練習前的空檔在牛棚練投，他說：「我認為藉由一些和球員間的練習，對我是有幫助的，也希望我不只是一個在辦公桌前做事的傢伙，而是：『噢，你也有幾下投球工夫嘛！』」

然而對這位已34歲的左投來說，東奧應是他最後一次在國際舞台出賽，「這是為我漫長投球生涯畫下句點的美麗機會。」布萊奇說。可惜昨天東奧首戰面對南韓，他送出再見觸身球讓對手以6：5帶走勝利，以色列則吞下首敗，今晚將和美國交手。

布萊奇祖父母過去的經歷也相當戲劇化。他的祖父喬治生於波蘭，25歲時就被迫進入納粹集中營，幸好他有著精湛的皮匠工藝，負責替德國士兵修補軍靴，得以存活下來。祖母尤蘭達來自前捷克斯洛伐克，也曾待過集中營，他的至少7名手足都死於大屠殺。

「如果沒有他們那段倖存的經歷，我不會在這裡。」布萊奇的祖父母後來都逃到美國，進而相識結婚。如今他和許多隊友都擁有以色列和美國雙重國籍，布萊奇則自2017年經典賽起披上以色列國家隊戰袍，幫助球隊拿下第6名，也讓他如今有機會站在奧運舞台為國爭光。

東奧棒球 2020東京奧運

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